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Priz nedir unutturan telefon: Oukitel WP5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Çinli akıllı telefon üreticisi Oukitel, Oukitel WP5 Pro adında yeni bir özel akıllı telefon tanıttı. Oukitel WP5 Pro'yu bu kadar özel yapan şey ise kullandığı işlemcisi ya da üst düzey kamerası değil. Onun priz nedir unutturacak kadar pil ömrü sunması. Peki Oukitel WP5 Pro özellikleri neler? Oukitel WP5 Pro fiyatı ne kadar?

Priz nedir unutturan telefon: Oukitel WP5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Hepimiz şarjı bitmeyen bir akıllı telefon düşleriz. Hatta birçoğumuz bunu bir adım öteye taşıyor ve Samsung, LG ve diğer birçok akıllı telefon üreticilerine açık çağrı yapıyor. Üreticilere her seferinde 'n'olur pili uzun giden hatta bitmeyen bir akıllı telefon üretin artık' diyorlar. Bu gibi yorumlara ise gözle görülür, elle tutulur ilk cevap adını okumakta bile zorlandığımız bir üreticiden geldi. Oukitel, WP5 Pro adında piliyle öne çıkan telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi.

PİL ÖMRÜYLE ŞAŞIRTAN TELEFON: OUKİTEL WP5 PRO

Oukitel WP5 Pro'nun özellikleri aslında oldukça mütevazi. Fakat akıllı telefonu bu kadar ünlü yapan onun tam 8000 mAh değerindeki pili. Oukitel WP5 Pro, bu batarya gücüyle birlikte firmanın iddiasına göre tam 38 gün pil ömrü sunuyor. Yani bu telefonu tek bir kere şarj ettiğinizde 38 gün boyunca akıllı telefonu prizin yanına yaklaştırmanız dahi gerekmiyor. Bu gerçekten güzel bir tecrübe olsa gerek.

Outikel WP5 Pro-3

OUKİTEL WP5 PRO ÖZELLİKLERİ

Oukitel WP5 Pro, teknik özellikler kısmında 5,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Bu ekranın hemen altında MediaTek A25 işlemcisi, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefonun kameraları ise 13 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro lens olarak sıralanıyor. 38 gün batarya ömrü sunan Oukitel WP5 Pro, ön tarafındaki kamerasıyla da 5 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmeye imkan sağlıyor. Ayrıca telefon MIL- STD- 810G dayanıklılık sertifikasına da sahip. Teknik özellikler daha önce de dediğimiz gibi oldukça mütevazi. Böyle bir telefonun daha iyi özellikler ile gelmesini beklerdik.

Outikel WP5 Pro-2

OUKİTEL WP5 PRO FİYATI

Gelelim fasulyenin faydalarına. Oukitel WP5 Pro fiyatı 159 dolar olarak açıklandı. Fakat telefon kısa süreliğine 129,99 dolardan satılacak. Paylaşılanlara göre 7 Temmuz'da telefonun satışları başlayacak. Ancak Oukitel WP5 Pro, ülkemizde satılmayacak gibi görünüyor. Zira Oukitel, resmi olarak ülkemizde bulunmuyor.

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