HABER

Prizde unutulan ütü yangın çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

Muğla'da bir evde prizde unutulan ütüden çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişiye müdahale edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir evde prizde unutulan ütüden çıkan yangın söndürüldü.

Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir villa tipi evin üçüncü katından dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evde mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerince balkona kurulan seyyar merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, dumandan etkilenen iki kişiye ayakta müdahale etti.

Prizde bırakılan ütüden çıktığı belirlenen yangınla ilgili soğutma çalışması yapıldı.

Yangın evde maddi hasara neden oldu.

PARTNEROnu gelinlikle görenler, sebebini öğrenince alkışlamaya başlıyorOnu gelinlikle görenler, sebebini öğrenince alkışlamaya başlıyor
Düşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktımDüşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktım
Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladıMuharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum itfaiye Muğla polis Ütü villa yangın

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Samanların arasından servet çıktı!

Samanların arasından servet çıktı!

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili 9 sanık hakkında kırmızı bülten!

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili 9 sanık hakkında kırmızı bülten!

İstanbul'dan geçti, herkes bakakaldı! Dünyanın en büyüğü

İstanbul'dan geçti, herkes bakakaldı! Dünyanın en büyüğü

Engelli ablasının telefonuna bakınca deliye döndü!

Engelli ablasının telefonuna bakınca deliye döndü!

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.