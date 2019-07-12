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Prizdeki telefon patlayıp yangın çıkardı, 5 yaşındaki Bakican öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede prize takılı telefonun patlamasıyla yangın çıktı.

Prizdeki telefon patlayıp yangın çıkardı, 5 yaşındaki Bakican öldü

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede prize takılı telefonun patlamasıyla yangın çıktı. Evde uyuyan 23 yaşındaki Ebru Arılık ile 2 yaşındaki kızı, komşuları tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından, evde yapılan incelemede, yatak odasında 5 yaşındaki Bakican Arılık'ın yanmış cesedi bulundu.
Karşıyaka Mahallesi 5'inci Cadde'de bulunan 2 katlı binanın ilk katındaki dairede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yatak odasında prize takılı olan cep telefonunun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangını fark eden komşular itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunup, yardıma koştu. Eve giren komşular, salonda uyuyan Ebru Arılık ve 2 yaşındaki kızını dışarı çıkardı. Yangından son anda kurtulan ve yüzünde yanık oluşan Ebru Arılık, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi.
İtfaiye ekipleri yangının söndürmek için çalışma başlattı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, evi kontrol etti. Bu sırada yatak odasına giren itfaiye, Ebru Arılık'ın oğlu Bakican Arılık'ın yanmış cesedini buldu. Bakican Arılık'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, Ebru Arılık'ın oğlunun öldüğünü henüz bilmediği belirtildi. Bakican'ın babası Osman Arılık'ın ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

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Prizdeki telefon patlayıp yangın çıkardı, 5 yaşındaki Bakican öldüPrizdeki telefon patlayıp yangın çıkardı, 5 yaşındaki Bakican öldüPrizdeki telefon patlayıp yangın çıkardı, 5 yaşındaki Bakican öldüPrizdeki telefon patlayıp yangın çıkardı, 5 yaşındaki Bakican öldü

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