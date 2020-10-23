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Prizden çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:20 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde, evde prizden kaynaklanan bağlı yangın çıktı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde, evde prizden kaynaklanan bağlı yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Alaplı Tepeköy Mahallesi Afet Konutlarında Hasan Tekin’e ait 5 katlı evin 2’inci katında, Tekin ailesinin evde uyuduğu esnada prizde sarjda bulunan tabletten çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm evi sardı.evde bulunan Tekin ailesi hemen Alaplı itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik müdahale sonucu yangını tüm odalara ve apartmana sıçramadan söndürdü. itfaiye ekipleri apartmanın ikinci katında dumandan etkilenen Hasan Tekin ve Ailesi dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Y
Yangın nedeniyle dairede 50 bin TL’lik maddi hasar oluşurken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. yangın sonrası Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin bölgeye gelerek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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