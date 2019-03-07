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Prizren'de el sanatları sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 00:49 | Son Güncelleme

Prizren'de el sanatları sergisi açıldı

PRİZREN (AA) - Kosova'nın Prizren kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle el sanatları sergisi açıldı.

Orkide Kadınlar Derneği tarafından Prizren Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen, "Yağlı Boya ve Kurdele Nakışı Sanatının Buluşması" konulu serginin açılışına Kosova Meclis Başkan Vekili ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferrah Şinik ile Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya'nın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şinik, burada yaptığı konuşmada, kursiyerlerin Orkide Kadınlar Derneğinin bünyesinde, kendine has bir şeyler yapabileceğini gördüğünü belirterek, "Bizler el emeği göz nuru olan bu çalışmalarda kendi içlerindeki mutluluğu, hüznü, sabrı, bir hanıma yakışır her ne varsa görmekteyiz." ifadesini kullandı.

Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan ise sağlıklı, çok yönlü, ayakları üzerinde durabilen bir kadının ancak işiyle azmiyle gücüyle gereken değere sahip olacağı düşüncesinde olduklarını vurgulayarak, "Bu yüzden 8 Mart vesilesiyle el sanatlarımızla kadının gücünü öne çıkartarak sizlerin karşısında olmayı tercih ettik." dedi.

Proje ile Prizren'de kadınların görsel veya resim sanatı eksikliğini bir nebze de olsa giderebilmeyi amaçladıklarını dile getiren Kervan, "El sanatları kursu yardımıyla az bir maliyetle kadınlarımızın yeteneklerini öne çıkartarak kimilerine hobi alanı kimilerine de istihdam alanı sağlamalarına katkıda bulunmayı amaçladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kosova orkide kadınlar derneği Prizren

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