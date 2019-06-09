Prizren’de şambrel ile rafting heyecanı

PRİZREN (AA) - Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde dün başlayan "Bunar (Pınar) Festivali" kapsamında sporcular, şambrel ile rafting heyecanı yaşadı.
Yıl boyunca çeşitli alanlarda gerçekleştirilen etkinlikler nedeniyle "Festivaller Şehri" olarak bilinen Prizren'de, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Bunar (Pınar) Festivali" dün başladı.
Festival kapsamında bugün Prizren’in Akdere nehrinde düzenlenen etkinlikte 50’ye yakın sporcu, kamyon ve traktör şambrellerini kullanarak kıyasıya yarıştı.
Rafting yarışı, Prizren şehri yakınlarında bulunan Central bölgesinde başlarken, Şadırvan Meydanı’ndaki tarihi Taş Köprüsü’nde kurulan bitiş çizgisinde tamamlandı.
Çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılar Akdere nehrinin soğuk suyuna rağmen keyifli ve heyecan dolu anlar yaşadı.
Yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi.
Festival kapsamında rafting yarışının yanı sıra konserler ve Akdere nehrinin çevresinde temizlik etkinlikleri de gerçekleştirilecek.
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