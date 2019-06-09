HABER

Prizren’de şambrel ile rafting heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

Prizren’de şambrel ile rafting heyecanı

PRİZREN (AA) - Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde dün başlayan "Bunar (Pınar) Festivali" kapsamında sporcular, şambrel ile rafting heyecanı yaşadı.

Yıl boyunca çeşitli alanlarda gerçekleştirilen etkinlikler nedeniyle "Festivaller Şehri" olarak bilinen Prizren'de, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Bunar (Pınar) Festivali" dün başladı.

Festival kapsamında bugün Prizren’in Akdere nehrinde düzenlenen etkinlikte 50’ye yakın sporcu, kamyon ve traktör şambrellerini kullanarak kıyasıya yarıştı.

Rafting yarışı, Prizren şehri yakınlarında bulunan Central bölgesinde başlarken, Şadırvan Meydanı’ndaki tarihi Taş Köprüsü’nde kurulan bitiş çizgisinde tamamlandı.

Çeşitli ülkelerden gelen yarışmacılar Akdere nehrinin soğuk suyuna rağmen keyifli ve heyecan dolu anlar yaşadı.

Yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde başarılı olan sporculara madalyaları takdim edildi.

Festival kapsamında rafting yarışının yanı sıra konserler ve Akdere nehrinin çevresinde temizlik etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
İstanbullular Belgrad Ormanına akın ettiİstanbullular Belgrad Ormanına akın etti
Evlenecek çiftlerin, düğün arabası tercihi kaldırılan makam araçları oluyorEvlenecek çiftlerin, düğün arabası tercihi kaldırılan makam araçları oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bunarfest Kosova Prizren rafting yarışı

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Sahne kıyafetine yorum yağdı!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batan 115 metrelik geminin arka bölümü sudan çıkarıldı

2 yıl sonra denizden çıkarıldı!

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

4 girişi, 13 odası var!

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.