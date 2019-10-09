Pro Asyl: Erdoğan bir göç nedenidir

Birleşmiş Milletler de Suriye'de gerilimi tırmandırmama çağrısı yaptı.Göçmen hakları alanında faaliyet gösteren insan hakları örgütü Pro Asyl, Avrupa Birliği içişleri bakanlarını, Türkiye'nin olası askeri harekâtı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde tırmanan gerilim karşısında etkisiz kalmakla suçladı.

Örgütün yöneticisi Günter Burkhardt açıklamasında, "Türkiye'de insan haklarının kötü durumu ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonu ihtimaline rağmen Avrupalı ülkeler hâlâ Erdoğan'dan umut bekliyor" dedi.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yaşanan gelişmelere sadece mültecilerin nasıl uzak tutulabileceği açısından yaklaştığına değinen Burkhardt, "Türkiye'de muhaliflere yönelik baskı, Suriye ve diğer ülkelerden gelen sığınmacılara yönelik takip baskısı ve son olarak birçok insanın yeniden kaçmasına yol açacak Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon tehdidi, Erdoğan'ın göç nedeni olmasına sebep oluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem ulusal hem de uluslararası politikalarını eleştiren Burkhardt, Erdoğan'ın politikalarının "insan haklarını ihlal etmesinin yanı sıra göçe de neden olduğunu” söyledi. Burkhardt, Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan her üç kişiden birinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dikkat çekti.