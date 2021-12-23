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Pro Asyl: Yunanistan sığınmacıların parasını kesti

23.12.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman yardım örgütü Pro Asyl, Yunan hükümetini AB fonlarından sığınmacılar için ayrılan nakit ödemeleri durdurmak ve sığınmacıları açlığa terk etmekle suçladı.

Alman insan hakları örgütü Pro Asyl, Yunanistan'ı kendisine sığınan yardıma muhtaç insanları açlığa terk etmekle suçladı. Örgüttten yapılan açıklamada Yunan hükümetinin binlerce sığınmacıya yapılan nakit ödemelerini durdurduğu, binlerce sığınmacının açlık çektiği belirtildi.

Pro Asyl idari yöneticisi Günter Burkhardt, sığınmacıların korkunç bir durumda olduğunu ve bu durumun AB tarafından kabul edilmesinin düşünülemeyeceğini belirterek "Yunanistan insan onuruna aykırı, gaddarca bir sefalet politikası izliyor" diye konuştu.

Yunan hükümetinin durdurduğu iddia edilen ödemeler, AB yardım programlarından sığınmacılara aktarılan nakit yardımlardan oluşuyor. Burkhardt, söz konusu nakit yardımların dağıtımı konusunda Ekim ayına kadar BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin yetkili olduğunu, ardından yetkinin Yunan hükümetine geçtiğini belirterek devir sonrasında ödemelerin haftalardır tıkandığını, sığınmacılar için durumun giderek kötüleştiğini kaydetti.

AB Komisyonu'na çağrı

Pro Asyl, AB Komisyonu'nu AB hukukunun Yunanistan'da uygulanmasını ve Atina'nın ödemeleri devam ettirmesini sağlamaya çağırdı.

Açıklamada iltica başvurusu kabul edilmiş mültecilerin durumunun da sorunlu olduğuna ve giderek kötüleştiğine dikkat çekildi. Mültecilerin iş ya da kiralık ev bulmasının neredeyse imkansız olduğuna işaret eden Burkhardt, bu nedenle pek çoğunun hala aslında boşaltmaları gereken sığınmacı barınaklarında yaşadığını kaydetti. Burkhardt, bu nedenle evsizlik ve aşırı yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya kalan mülteci sayısının giderek arttığını belirtti.

KNA/BK, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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