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Pro1-X fiziksel klavyeli akıllı telefon duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli bir firma fiziki klavyeye sahip Pro1-X modelini duyurdu. Pro1-X özellikleri ile neler sunacak?

Pro1-X fiziksel klavyeli akıllı telefon duyuruldu

Günümüzde akıllı telefonlar için tamamen yüksek yenileme hızı, büyük AMOLED ekran paneli söz konusu olsa da, fiziksel bir klavye sektöre bir dönem damgasını vurmuştu. Dokunmatik ekran varken bile, fiziksel klavyeli akıllı telefonlar satış açısından iyi performans göstermeyi başardı. Bu, büyük ölçüde küçük boyutlu bir dokunmatik ekran paneliyle gelen tüm zorluklardan kaynaklanıyordu. Londra merkezli bir şirket olan F (x) tec, Pro1-X akıllı telefonunu satışa sunmak ve geliştirmek için XDA ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Peki, yeni telefonu bu kadar özel kılan şey ne?

FİZİKSEL KLAVYELİ BİR TELEFON DAHA GELİYOR

F (x) tec’i duymamış olabilirsiniz. Ancak bu onların ilk akıllı telefonu değil. Aslında, şirket geçen yıl Pro1 adlı ilk akıllı telefonunu piyasaya sürdü. F (x) tec Pro1 ayrıca tüm QWERTY hayranları için fiziksel bir klavye ile birlikte geliyordu. Telefon, Android işletim sistemini kullanıyordu. Ancak yeni Pro1-X’te durum böyle olmayacak. Şirket, Android yerine artık LineageOS ve Ubuntu Touch OS ile bir ilke imza atacak.

Telefon, delikli kamera tasarımı yerine hem üstte hem de altta kalın çerçevelerle birlikte geliyor. Cihaz, dörtlü arka kamera modülü yerine çift kamera kurulumuna sahip. Ayrıca arka tarafta LineageOS veya Ubuntu Touch OS’nin logosu yer alıyor. Bu cihazın en önemli pazarlama noktası, dışarı kayan 64 tuşlu fiziksel klavyesi olacak.

Pro1-X, FHD+ çözünürlüğe ve kavisli kenarlara sahip 5.99 inç AMOLED ekran ile donatılacak. Cihaz, 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.1 depolama ile Snapdragon 835 yonga seti ile gelecek. Arkada 12MP birincil sensör ve 5MP ikincil lensli çift kamera modülü yer alacak. Ayrıca selfie ve görüntülü arama ihtiyaçlarını karşılayan tek bir 8MP ön kamera bulunacak.

PRO1-X FİYATI

Telefon, Android, LineageOS ve Ubuntu Touch OS işletim sistemlerine sahip seçenekleri ile 500 dolardan satışa sunulacak.

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