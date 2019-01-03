Probiyotik tüketiminde bilinmeyen detay: Eğer yanlış kullanırsanız...

Probiyotik seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan Çelik, probiyotiklerin alınırken mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini söylüyor. İşte detaylar...

SAYISININ YETERLİ OLMASI VE DOĞRU YERDE SİNDİRİLEBİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Probiyotiğin hedeflenen yararlı etkiyi gösterebilmesi için bağırsak florasına ulaşabilmesi ve oradaki zararlı flora ile yarışabilecek düzeyde canlı mikroorganizma sayısına sahip olması gerekmektedir. Seçilen probiyotik, mide asidi ve safra tuzuna dayanıklı olmalı ve bu sayede bağırsağa kadar ulaşabilmelidir. Kullanılan probiyotik kapsül şeklinde olacaksa geç salınımlı bir kapsül olmasına ve probiyotiklerin canlı olmasından dolayı son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bazı probiyotikler ısıya karşı çok hassastır, bu ürünlerin etiketinde saklama önerisi genellikle bulunur ve mutlaka buzdolabında saklanmalıdır.

ALIRKEN MUTLAKA BİR UZMANA DANIŞIN

Araştırmalar bazı bakteri türlerinin belirli sorunların tedavisinde daha etkili olduğunu göstermiştir. Probiyotik kullanmadan önce şikayete yönelik olarak doğru tipte bakterileri seçmek çok önemlidir. Lactobacillus, Saccharomyces ve Bifidobacterium probiyotiklerin en çok çalışan türledir. Bu türlerin sağlık üzerine olumlu pek çok etkisi kanıtlanmıştır. Eğer nasıl olsa zararı yok diye düşünerek yanlış probiyotik kullanılırsa kabızlık daha da artabilir, gaz ve şişkinlik sorunu yaşanabilir veya SİBO ( ince bağırsakta aşırı bakteri çoğalması ) gibi rahatsızlıklar daha da şiddetlenebilir.