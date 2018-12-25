Probiyotikler kadın sağlığında ne kadar etkili?

Prebiyotikler sebzelerin, meyvelerin ve karbonhidratların içerisinde bulunan bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Bağırsak florasının içerisinde bulunan yararlı ve canlı organizmaları aktif hale getirerek bağırsağın düzgün ve sağlıklı çalışmasına destek oluyor. Bununla birlikte karbonhidrat emilimini dengeliyor ve insülin direncinin azalmasına yardımcı oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen prebiyotiklerin kadın sağlığı üzerindeki olumlu etkisi de tartışılamaz bir gerçek. Kadın üreme sistemindeki faydalarıyla birlikte genel bağışıklık sisteminde de olumlu etki gösteriyor. Türkiye’deki üreme tıbbının öncülerinden biri olan Centrum Clinic Kadın Sağlığı Direktörü ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, prebiyotiklerin kadın üreme sağlığındaki önemini anlattı.

VAJİNAL ENFEKSİYONU ENGELLİYOR

Kadın üreme organı vajinada, diğer organlardan farklı olarak zararlı bakterilerle savaşmak için bizzat bakteriler rol oynar. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu bakterilerin vajina içinde enfeksiyona neden olabilecek diğer bakterilerin çoğalmasına engel olduğunu belirterek şunları ekliyor: