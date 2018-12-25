Probiyotikler kadın sağlığında ne kadar etkili?

Prebiyotikler sebzelerin, meyvelerin ve karbonhidratların içerisinde bulunan bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Bağırsak florasının içerisinde bulunan yararlı ve canlı organizmaları aktif hale getirerek bağırsağın düzgün ve sağlıklı çalışmasına destek oluyor. Bununla birlikte karbonhidrat emilimini dengeliyor ve insülin direncinin azalmasına yardımcı oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen prebiyotiklerin kadın sağlığı üzerindeki olumlu etkisi de tartışılamaz bir gerçek. Kadın üreme sistemindeki faydalarıyla birlikte genel bağışıklık sisteminde de olumlu etki gösteriyor. Türkiye’deki üreme tıbbının öncülerinden biri olan Centrum Clinic Kadın Sağlığı Direktörü ve Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, prebiyotiklerin kadın üreme sağlığındaki önemini anlattı.
VAJİNAL ENFEKSİYONU ENGELLİYOR
Kadın üreme organı vajinada, diğer organlardan farklı olarak zararlı bakterilerle savaşmak için bizzat bakteriler rol oynar. Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bu bakterilerin vajina içinde enfeksiyona neden olabilecek diğer bakterilerin çoğalmasına engel olduğunu belirterek şunları ekliyor:
Laktobasil adı verilen ve asitli ortamda üreme özelliği bulunan bakteriler vajina sağlığının korunmasında oldukça önemli bir yer tutar. Bu amaca yönelik olarak vajina duvarında yer alan östrojen hormonu sayesinde depolanan glikojen önce şekere sonra da laktik asite dönüşür. Bu asit madde sayesinde vajina için gerekli olan asitli ortam sağlanır ve aynı zamanda laktobasiller çoğalmış olur. Eğer laktobasiller herhangi bir nedenle azalırsa vajinadaki asit dengesi bozulur ve enfeksiyon oluşumu görülebilir. Bu yüzden laktobasil açısından oldukça zengin olan prebiyotiklerin tüketimi, vajina sağlığı için büyük önem taşır.
DOĞAL DENGEYİ KORUYOR
Laktobasiller, özellikle ‘lctobasillus cazei’ adı verilen faydalı bakteriler, prebiyotikler aracılığıyla vücuda alınabiliyor ve vajinadaki asitli ortam sayesinde çoğalıyor. Bu noktada asit-laktobasil birlikteliği vajinadaki doğal dengenin korunmasına yardımcı oluyor. Sadece vajinal infeksiyonlar için değil, üreme sağlığının korunmasında da yararlı mikroorganizmalar oldukça etkili. Son zamanlarda, özellikle rahim iç tabakasında yerleşen faydalı mikroorganizmaların azalması veya zararlılarının artması halinde düşükler ve tüp bebek başarısızlıkları ile ilgili veriler artıyor. Buna yönelik olarak, faydalı laktobasillerin takviyesi ile üreme dengesi korunabiliyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE DE ETKİLİ
Vajina sağlığı için oldukça faydalı olan prebiyotikler aynı zamanda bağışıklık sistemine de olumlu etki ediyor.Bununla birlikte, hastalıklardan koruyor ve vücudumuzdaki doğal dengeyi sağlıyor.
Prebiyotikler, kadın üreme organı vajinada enfeksiyon oluşumunu önlüyor ve doğal dengenin korunmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte vücudun hastalıklara karşı direnç kazanmasında da önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden, bağışıklık sistemi zayıf ve kolayca hastalığa yakalanan insanların mutlaka prebiyotik açısından zengin besinleri tüketmesi gerekiyor. Yakın gelecekte üreme sağlığı için de uygun formüllü takviyeler kullanılabilir.
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