'Probiyotikli üründe rapora bakılmalı'

Özlem YURTÇU KARABULUT- Hüseyin ÇAKMAK- Gül KABA- Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) - SİNDİRİM sistemi hastalıklarından depresyona kadar iyi geldiği belirtilen probiyotikle ilgili özel üretim yapan, müşterilerine yurt dışında ve yurt içindeki üniversitelerde test edilmiş, raporlu ürünler sunan Sami Varlı, satın alırken, ürüne dair rapora bakılması gerektiğini söyledi. Varlı, "Probiyotikli üründe ne kadar bakteri var, hangi bakteri var; bu önemli" dedi. Probiyotikle ilgili yıllardır özel üretim yapan Sami Varlı, iyi probiyotikli ürünün ilk şartının, içindeki probiyotik bakterinin mide asidi tarafından öldürülememesi olduğunu söyledi. Probiyotiğin bağırsağa geldiğinde safra asidi tarafından yok edilmemesi gerektiğini de belirten Varlı, "Eğer bir probiyotik bakteri, sindirim sistemini düzenleme iddiasında bulunuyorsa öncelikle mide asidi tarafından öldürülememesi gerekiyor. Arkasından ince bağırsağa geldiğinde safra asidi tarafından yok edilememiş olması gerekiyor. Üçüncüsü; immün yanıtı ayarlayabilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ÜRÜNDE NE KADAR BAKTERİ OLDUĞU ÖNEMLİ' Probiyotik tanımının, dünyada rağbet görmeye başladıktan sonra endüstri çevrelerince gevşetildiğini kaydeden Varlı, "Sanki sadece bağırsak florasına faydalı ürün gibi sunuldu ve bu da istismar edildi" dedi. Ülser, gastrit ve reflüye de neden olabilen 'helikobakter pylori' problemi yaşayan kişinin gerçek probiyotik kullandığı zaman rahatsızlığının geçmesi gerektiğini anlatan Sami Varlı, tüketicinin ürün seçerken, mutlaka rapor istemesi gerektiğini söyledi. Varlı, "Probiyotikli üründe ne kadar bakteri var, hangi bakteri var; bu önemli. Biz gerek probiyotik peynir gerekse probiyotik yoğurtlarımızın bilimsel düzeyde analizini yaptırarak piyasaya sunuyoruz örneğin" diye konuştu. 'RAFLARDAKİ ÜRÜNÜN BAKTERİSİ BİR SÜRE SONRA ÖLÜR' Bakteri sayısının önemli olduğunu; ama mide ve safra asidine dayanıklılığının asıl belirleyici unsur olduğunu belirten Sami Varlı, "Üründeki bakteri sayısı 200 milyar da olabilir ama mideye geldiği anda yok ediliyorsa hiçbir anlamı yok. Boşuna verilmiş paradır. Gerçek probiyotik ürün yani laktik asit bakterileri, mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. Raflarda duran ürünün içindeki bakteri bir müddet sonra ölür. Diyelim bağırsak florasında 100 trilyon bakteri var. Bunlar içinde kötü bakteriler yoğunluktaysa buraya müdahale edebilmek için doğal yoldan günde en az 50 milyar bakteri alabilmeniz gerekiyor. Bir de asıl tayin edici özellik içeriğinde hangi bakterilerin olduğudur" dedi.