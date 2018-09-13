İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün Körfez suyundan aldığı numunede tespit edilen kirlilik oranına ilişkin, "Bu durum güzel İzmir'imizin sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor. Daha önce belirttik, 'Elimizi taşın altına koyarız' dedik. Hiçbir cevap gelmedi. Burada yine belirtiyorum, biz bu problemlerin çözümü için birlikte çalışmaya hazırız." dedi.
Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan tahlil sonucuna göre İzmir'de deniz suyuna arıtılmamış atık su karıştığı, kanalizasyon sisteminde sıkışan çamurun çürüyerek gaz oluşumuna sebep olduğu, arıtma tesislerinin sağlıklı işlememesinin bozulma ve çamur oluşumlarına neden olduğu tespitinin yapıldığını söyledi.
- "Rüzgar esmesin diye dua mı edelim?”
İzmirlilerin kokudan dolayı evlerinden dışarıya çıkamayacak duruma geldiklerini belirten Dağ, "Birileri de çıkıp 'Biz kokunun sebebini tespit edemedik' diye açıklama yapıyor. İnsanlarımızla dalga geçer gibi konuşuyorlar. Uzun zamandır İzmirli hemşehrilerimiz yayılmakta olan bu kokudan şikayetçi durumda. Bu kokunun yayılmasını önlemek ve yok olmasını sağlamakla görevli olan kurumlar ve yetkililer ise top çeviriyorlar, oyalama taktiği izliyorlar. Ne yapalım, rüzgar esmesin diye dua mı edelim?" ifadesini kullandı.
Dağ, İzmir'de su arıtma tesislerinin sağlıklı şekilde çalışmadığını, Sağlık İl Müdürlüğü ekibince yapılan testler sonucunda deniz suyunun olması gerekenden binlerce kat daha kötü değerlere sahip olduğunu gördüklerini, bu sonuçların kaçak atık suyun nereye gittiğini kanıtlar nitelikte olduğunu ifade etti.
- "Mesele şehrimizse her zaman partiler üstü bakarız"
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan "İzmir'de nüfus arttı, kanalizasyon sistemleri yetersiz kalıyor" açıklamasına da tepki gösteren Dağ, şunları kaydetti:
"Bu nüfus sizden habersiz mi arttı? Açıklama yaparken, bir şeyleri ifade ederken alay eder gibi konuşmamak gerekiyor. Sen kanalizasyonu temizlemez, gerekli bakım işlemlerini düzenli yapmazsan, o sistemde çamur çürür. Sonra ortaya çıkan gazdan halk rahatsız olup tepki gösterince 'İzmir'de nüfus arttı, kanalizasyon yetersiz kalıyor' ne demektir? Gün geçtikçe bizi daha kötüsüne alıştırmaya çalışıyorlar, biz buna itiraz ediyoruz.
Bu durum güzel İzmir'imizin sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor. Daha önce belirttik, 'Elimizi taşın altına koyarız' dedik. Hiçbir cevap gelmedi. Burada yine belirtiyorum, biz bu problemlerin çözümü için birlikte çalışmaya hazırız. Mesele şehrimizse her zaman partiler üstü bakarız. Vatandaşlarımızın bu problemlerden kurtulması için bizden talep edilenleri yerine getirmeye hazırız. Bu problemlerin acilen çözülmesi hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de şehrimizin yaşam koşulları açısından elzemdir ve şehrimize rahat bir nefes aldıracaktır."
- "İzmir büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıya"
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da kötü kokunun kentin en önemli sorunu olduğunu, alınan su örneklerinin de bu durumu en iyi şekilde yansıttığını söyledi.
İzmir'in daha büyük yatırımları konuşması gerektiğini dile getiren Kırkpınar, "İzmir şu anda büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıya. Bu işin şakası yok. İzmirli artık nefes alamıyor. Derin uykusundan o keskin kokuyla uyanmak zorunda kalıyor. Bir an önce vatandaşların bu ıstırabının giderilmesi gerekir. Kentin ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.
- "Belediyeden bize yardım talebi gelmedi"
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise yaptığı yazılı açıklamada, analiz sonuçlarına göre 2 milyon çıkan "fekal koliform" bakteri değerinin mevzuat sınır değerinin tam 20 bin kat üzerinde olduğunu, bu sonuçların koku problemiyle halk sağlığını da tehdit eder boyutlara ulaştığını bildirdi.
Arıtma tesislerinin sağlıklı çalışmadığını belirten Şengül, "Daha önce söylediğim gibi biz bu sorunu çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız. Gerekirse belediye ile ortak da çalışırız ama şu ana kadar belediyeden bize hiçbir yardım talebi ya da öneri gelmedi." ifadesini kullandı.
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