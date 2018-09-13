İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün Körfez suyundan aldığı numunede tespit edilen kirlilik oranına ilişkin, "Bu durum güzel İzmir'imizin sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor. Daha önce belirttik, 'Elimizi taşın altına koyarız' dedik. Hiçbir cevap gelmedi. Burada yine belirtiyorum, biz bu problemlerin çözümü için birlikte çalışmaya hazırız." dedi. Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan tahlil sonucuna göre İzmir'de deniz suyuna arıtılmamış atık su karıştığı, kanalizasyon sisteminde sıkışan çamurun çürüyerek gaz oluşumuna sebep olduğu, arıtma tesislerinin sağlıklı işlememesinin bozulma ve çamur oluşumlarına neden olduğu tespitinin yapıldığını söyledi. - "Rüzgar esmesin diye dua mı edelim?” İzmirlilerin kokudan dolayı evlerinden dışarıya çıkamayacak duruma geldiklerini belirten Dağ, "Birileri de çıkıp 'Biz kokunun sebebini tespit edemedik' diye açıklama yapıyor. İnsanlarımızla dalga geçer gibi konuşuyorlar. Uzun zamandır İzmirli hemşehrilerimiz yayılmakta olan bu kokudan şikayetçi durumda. Bu kokunun yayılmasını önlemek ve yok olmasını sağlamakla görevli olan kurumlar ve yetkililer ise top çeviriyorlar, oyalama taktiği izliyorlar. Ne yapalım, rüzgar esmesin diye dua mı edelim?" ifadesini kullandı.

Dağ, İzmir'de su arıtma tesislerinin sağlıklı şekilde çalışmadığını, Sağlık İl Müdürlüğü ekibince yapılan testler sonucunda deniz suyunun olması gerekenden binlerce kat daha kötü değerlere sahip olduğunu gördüklerini, bu sonuçların kaçak atık suyun nereye gittiğini kanıtlar nitelikte olduğunu ifade etti. - "Mesele şehrimizse her zaman partiler üstü bakarız" İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan "İzmir'de nüfus arttı, kanalizasyon sistemleri yetersiz kalıyor" açıklamasına da tepki gösteren Dağ, şunları kaydetti: "Bu nüfus sizden habersiz mi arttı? Açıklama yaparken, bir şeyleri ifade ederken alay eder gibi konuşmamak gerekiyor. Sen kanalizasyonu temizlemez, gerekli bakım işlemlerini düzenli yapmazsan, o sistemde çamur çürür. Sonra ortaya çıkan gazdan halk rahatsız olup tepki gösterince 'İzmir'de nüfus arttı, kanalizasyon yetersiz kalıyor' ne demektir? Gün geçtikçe bizi daha kötüsüne alıştırmaya çalışıyorlar, biz buna itiraz ediyoruz. Bu durum güzel İzmir'imizin sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor. Daha önce belirttik, 'Elimizi taşın altına koyarız' dedik. Hiçbir cevap gelmedi. Burada yine belirtiyorum, biz bu problemlerin çözümü için birlikte çalışmaya hazırız. Mesele şehrimizse her zaman partiler üstü bakarız. Vatandaşlarımızın bu problemlerden kurtulması için bizden talep edilenleri yerine getirmeye hazırız. Bu problemlerin acilen çözülmesi hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de şehrimizin yaşam koşulları açısından elzemdir ve şehrimize rahat bir nefes aldıracaktır."