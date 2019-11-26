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Prof. Aşkın: "Hayat bir iyilik yolculuğudur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:01 | Son Güncelleme

Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi’nin düzenlediği "Ruh Sağlığı Sohbetleri"nin konuğu Prof.

Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi’nin düzenlediği "Ruh Sağlığı Sohbetleri"nin konuğu Prof. Dr. Rüstem Aşkın oldu. Aşkın, "İyi niyet bazen kaybettirse bile kendimize ve insanlığa olan inancını koruyorsa o yeterlidir. Bu coğrafyada iyi olmak galip gelmek demektir. Daha fazlasını aramaya gerek yok.Hayat bir iyilik yolculuğudur" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Tayyare Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa emekli hemşireler ve vatandaşların ilgisi büyük oldu. Uzun yıllar Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerde çalışan ve bir dönem Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüten Prof. Dr. Rüstem Aşkın, “Buradaki hemşire ve hekim arkadaşlarımıza iyiliğe övgü anlamında moral konuşması yaptık. Hakikaten günümüzde değerlerin aşınmasını durdurmak, geriletmek, düzeltmek için ne yaparsak kârdır. İyiliğin de bazen abartılı, aşırı, fena insanlara, istismarcı insanlara fırsat tanıyor olmasının mahzurlarını dile getirmeye çalıştık. İyi niyet bazen kaybettirse bile kendimize ve insanlığa olan inancını koruyorsa o yeterlidir. Bu coğrafyada iyi olmak galip gelmek demektir. Daha fazlasını aramaya gerek yok. Hayat bir iyilik yolculuğudur. Nihayetinde iyi bir çizgi içinde olmak hem özgüven sağlaması, hem de kendimize olan saygımızı koruması, haliyle medenî ve huzurlu bir hayat sunması için gereklidir" dedi.
Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Nihayet Göğebakan ise, "Hemşirelik ve hekimlik, insana yakın olan iki meslek. Dolayısıyla insanların ihtiyaçlarını belirleyen, ona göre müdahalelerde bulunan mesleklerden birisi. Biz kendi hizmetlerimiz hakkında toplumu bilgilendirirken, zamana zaman toplumun ihtiyaçlarından doğan bu tür konuları ele alıyoruz. Fazla iyiler mutsuz olur gibi, ya da toplumun ihtiyacı olan diğer konularla ilgili meslek gruplarından davetlerimiz oluyor. Bugün de Rüstem Hoca’mızı davet ettik. Hem duayenimiz için, hem de bu konuda branşı icabı bilgi sahibi olduğu için, Bursa halkı ve meslektaşlarımızla buluşturmak istedik. Rüstem Bey’i çok seviyoruz, bize geçmişte çok şeyler öğretti. Hemşireler adına teşekkür ediyoruz” dedi.

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