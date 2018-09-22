Prof. Bender çalınan cihazını teslim aldı

Ali AKSOYER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL(DHA) MEME kanseri tedavisinde yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Ömer Bender'in çalındıktan sonra bulunana otomobili ile ameliyatlarında kullandığı 'Duktostopi' cihazının parçasını Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim aldı. Otomobilinin yanı sıra 'Duktostopi' cihazının parçasının bulunduğuna çok sevindiğini söyleyen Ömer Bender, "Ben bu cihazı 2005'ten beri kullanıyorum. Büyük cihazın bir parçası olan bu bölümü arızalandığı için otomobilime almıştım. Bulunmasına çok sevindim." dedi.

OTOMOBİLENE ARKADAN ÇARPIP ÇALMIŞLARDI

Prof. Dr. Ömer Bender geçtiğimiz Ağustos ayında Bahçeşehir'de hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar Bender'in kullandığı araca arkadan çarparak trafik kazası süsü vermiş, ardından aşağı inmesini fırsat bilerek otomobili çalmışlardı. Otomobilde meme kanserinin teşhis ve tedavisinde kullanılan Duktoskopi cihazının parçası ile bir adet cep telefonu ve bir bilgisayarda bulunuyordu.

BİRİ KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada polis 13 Ağustos 2018 günü Bahçeşehir'de olayın şüphelilerinden S.G.(15)'i yakalamıştı. Emniyet müdürlüğünde Prof Dr. Ömer Bender tarafından teşhis edilen şüpheli tutuklanmıştı.