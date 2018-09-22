Prof. Bender çalınan cihazını teslim aldı

Ali AKSOYER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL(DHA) MEME kanseri tedavisinde yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Ömer Bender'in çalındıktan sonra bulunana otomobili ile ameliyatlarında kullandığı 'Duktostopi' cihazının parçasını Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim aldı. Otomobilinin yanı sıra 'Duktostopi' cihazının parçasının bulunduğuna çok sevindiğini söyleyen Ömer Bender, "Ben bu cihazı 2005'ten beri kullanıyorum. Büyük cihazın bir parçası olan bu bölümü arızalandığı için otomobilime almıştım. Bulunmasına çok sevindim." dedi. OTOMOBİLENE ARKADAN ÇARPIP ÇALMIŞLARDI Prof. Dr. Ömer Bender geçtiğimiz Ağustos ayında Bahçeşehir'de hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar Bender'in kullandığı araca arkadan çarparak trafik kazası süsü vermiş, ardından aşağı inmesini fırsat bilerek otomobili çalmışlardı. Otomobilde meme kanserinin teşhis ve tedavisinde kullanılan Duktoskopi cihazının parçası ile bir adet cep telefonu ve bir bilgisayarda bulunuyordu. BİRİ KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada polis 13 Ağustos 2018 günü Bahçeşehir'de olayın şüphelilerinden S.G.(15)'i yakalamıştı. Emniyet müdürlüğünde Prof Dr. Ömer Bender tarafından teşhis edilen şüpheli tutuklanmıştı. HIRSIZLAR OTOMOBİLİ BAŞKA HIRSIZLARA SATMIŞLAR Polis tarafından çalan kişiler tarafından bir başka hırsızlık çetesine satıldığı tespit edilen otomobilin izi 3 gün önce Kurtköy, Şehli mahallesinde bulundu. Polis üzerine sahte plaka takılı otomobili bir süre uzaktan izledi. Ancak aracın yanına 2 gün boyunca kimsenin gelmemesi üzerine bir çekiciye yüklenen otomobil Gayrettepe'de bulunan Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Otomobilin bagajından Duktostopi cihazının çalınan parçası çıktı. OTOMOBİLİNİ VE TIBBI CİHAZIN PARÇASINI TESLİM ALDI Çalınan otomobilini ve tıbbi cihazının parçasını alma için Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Prof Dr. Ömer. Bender, "Otomobilime arkadan çarptıktan sonra aşağı indim. Bir anda hırsızlar otomobilimi çaldılar. Bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. "OTOMOBİLDEKİ PARÇA BÜYÜK BİR SISTEMIN BİR PARÇASI" Otomobilin bagajındaki tıbbi parçadan bahseden Prof Dr. Ömer Bender "Bu cihaz meme kanserinin teşhisinde kullanılan bir cihaz. Otomobilin bagajında bulunan ise büyük bir sistemin parçası. Bu parça cihazın kamerasını tutan ve operasyon sırasında kullandığım bir aparat. Ben bu cihazı 2005'ten beri kullanıyorum. O zaman sadece ben kullanıyordum. Ancak şu anda bildiğim kadarıyla bu cihazdan başka merkezlerde de var. Bulunmasına çok sevindim." dedi.

