Prof. Çakır: 5.8’lik deprem ciddi bir uyarıydı

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) MARMARA Depremi'nin 20'inci yılında yerli ve yabancı uzmanlar İstanbul'da bir araya geldi. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Depremler önceden kestirilemez. Bunları da burada tartışmamızın gereği yok. 26 Eylül’de olan 5.8’lik deprem çok ciddi bir depremdi. Ciddi bir uyarıydı, bu bir şanstı" dedi. Çakır, "Kötü binalardan bir an evvel kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu.

Fransız deprem bilimci Louis Geli de “Marmara fayının özelliği denizle kaplı olması. Yani burada faya doğrudan bir erişim yok. Bu durum fayın üzerinin suyla kaplı olması dışında Kalifornia’ya çok benziyor. Bizim Kalifornia San Andreas fayı hakkındaki bilgi seviyemize ulaşmanız için, Marmara Denizi'nde deniz tabanı gozlem evlerine ihtiyacınız var.” dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) her yıl düzenlediği Uluslararası Deprem Sempozyumu, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 20. Yılında İstanbul’da gerçekleşiyor. İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki sempozyumda, deprem konusunda uzman yerli ve yabancı pek çok önemli isim bir araya gedi. Dün başlayan ve iki gün daha devam edecek olan sempozyumda, Marmara Denizi'nde son 20 yılda gerçekleştirilen araştırmaların bulguları da paylaşılacak. Ayrıca beklenen İstanbul depreminin de masaya yatırılacağı sempozyum, yapılacak bilimsel oturum ve panellerin ardından 18 Ekim'de sona erecek.