Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç: Tuzla'daki fabrikada gereken önlemler alınmamış

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, DHA'ya yaptığı açıklamada kimyasal maddelerin söndürülmesinin zor olduğunu ve köpükle müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Bu gibi kimyasal maddelerin çok olduğu fabrika yangınlarının kontrol altına alınması çevreye olan sirayetin önlenmesi demektir. Genellikle kontrol altına alınması söndürülmesi anlamında değildir. Bu yangında da çevreye olan sirayet engellendiği için, bana göre çoktan kontrol altına alınmış durumda. Ancak söndürülmesi daha uzun süre devam edecektir. Özellikle polyester esaslı kauçuk, plastik esaslı malzemeler yandığı zaman çok yoğun duman çıkarır bir taraftan da kolay kolay sönmez. Isı çok yüksekse önce onun soğutulması daha sonra köpükle müdahale edilmesi lazım. Normal su ile söndüremezsiniz böyle bir yangını. Bir taraftan da bu tür malzemeler çok hızlı yandıkları için kontrol altına alınması ve hemen söndürülmesi çok zordur. Ancak yanlara sirayet engellenmişse için için yanacaktır zaman içerisinde soğutma çalışmaları devam edecek ve tamamen söndürülecektir” dedi.

”Bu tip yangınlara özellikle şehir içindeki yangınlara havadan müdahale edilemez. Birincisi üst kısımdan atılan kimyasal madde köpük veya su alevlerin üzerine gelir ve tamamen kaybolur, su buharlaşır, köpük dağılır gider. Yangını söndürmek için alevlerin dibinden müdahale edilmesi gerekir. Yukarıdan atılan su veya kimyasal madde alevlerin dibine inmez. İkincisi en büyük eksiklik ise yukarıdan uçaktan müdahale için atılan su ve köpük, aşağıdaki ekiplerin çalışmasını da engeller. Diğer taraftan rüzgârın durumuna göre tamamen yukarıdan atılan su dağılır. Çok geniş bir arazi yanıyorsa orman ya da çok geniş bir alanda çöp yangını gibi o zaman uçak ya da helikopter etkili olur. Ama bu tip yangınlarda yukarıdan atılan su hiçbir zaman etkili olmaz sadece psikolojik olarak 'uçakla müdahale edildi' denir ama bunun yanında zerre kadar bir faydası olmaz.”

RÜZGARLI HAVALARDA YANGINI SÖNDÜRMEK ÇOK DAHA ZORDUR

Rüzgarlı havalarda yangını söndürmenin zorluğunu anlatan Kılıç, “Rüzgarlı havanın yangına olumlu ya da olumsuz tarafları vardır. Eğer rüzgar yönünde tehlikeli madde yanıcı madde varsa çok tehlikelidir ve müdahale çok zor olur, yangın çok hızlı ilerler kontrol altına alınması çok zor olur. Eğer yangın rüzgarın arka tarafındaysa rüzgar alevi ve ısıyı öne doğru attığı için arka taraf tamamen kurtarılmış olur. Bu o fabrikanın ya da yanan kısmın yerleşim planına, tehlikeli maddenin rüzgar yönüne göre bulunduğu konuma göre değerlendirilir. Ama her zaman için rüzgarlı havalarda yangını söndürmek çok daha zordur” dedi.

YANAN FABRİKADA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAMIŞ

Yanan fabrikada gerekli önlemlerin alınmadığını söyleyen Abdurrahman Kılıç şunları söyledi, “Bu tip yangınlar aslında yangın başladıktan sonra söndürülmez. Yangın, yangın olmadan söndürülür. Bu gibi fabrikalarda yangın algılama sisteminin olması, köpüklü otomatik söndürme sistemlerinin olması lazım. Bunlar olmuş olsaydı ve bir taraftan da tehlikeli maddelerin kendi içlerinde yangın kompartımanlarına ayrılmış olsaydı yangın sadece belli bir bölümde sınırlı kalırdı. Buradaki en büyük eksiklik yangın olmadan önce fabrika oluşturulurken ve işletme sırasında alınan önlemlerin yetersizliğinden bakım yetersizliğinden yangın önlemlerinin olmamasından kaynaklanmıştır. Daha önce özellikle bu tip yerlerde bir yangın çıktığı zaman patlayabilecek maddeler, alkol tankları benzer tanklar varsa bunların soğutulması lazım otomatik soğutma sistemlerinin olması lazım ki patlamasın. Bu gibi önlemlerin olmadığı kesin. Bu önlemler olmadığı için bir taraftan da yangın başladığı için önlemlerin yetersizliğinden dolayı o tank ısınıyor basınç artıyor ve patlama oluyor. Bu da yangını daha büyük boyutlara getiriyor. Bu fabrikanın yanmasındaki en büyük eksiklik daha önce alınması gereken önlemlerin alınmamış olmasıdır”

