HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Ahmet Coşar açıkladı! Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada

Prof. Dr. Ahmet Coşar açıkladı! Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Coşar, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının büyük bölümünün aile içi bulaş yoluyla hastalığı kaptığını açıkladı.

Prof. Dr. Ahmet Coşar açıkladı! Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada

Prof. Dr. Ahmet Coşar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi’nde mart ayından bu yana yaklaşık 300 hastaya baktıklarını ve şu anda 43 yoğun bakım yatağından hepsinin dolu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Coşar, koronavirüsün tabiatı gereği toplu yaşam alanlarında bulaş riskinin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Özellikle pandemi döneminde idari kısıtlamalar nedeniyle toplu yaşam yerlerindeki kısıtlamaların sonucu da özellikle aile içi bulaşlar önemli bir noktaya ulaştı. Bunun yanında özellikle kafeler, sinemalar, yemek salonları gibi toplu yaşam alanlarında; daha doğrusu gençler kafe, restoran gibi mekanlarda daha fazla oturduğu, yani sosyal hayatta aktif oldukları için virüsü evlere taşıma ve evlerde de aile içi bulaşa ciddi bir şekilde neden olduklarını düşünüyoruz. Aile içi bulaş Türkiye’de ciddi oranda. Bundan sonra da toplu yaşam alanları; eğlence yerleri, kafeler bunlar da ciddi oranda bu bulaş için kaynaklık etmekteler" diye konuştu.

'GENÇLER, TAŞIYICI FONKSİYONU GÖRÜYOR'

Prof. Dr. Coşar, genç kesimin maskeyi bazen ihmal edebildiğine dikkat çekerek, "Toplumda sanki Kovid-19 ileri yaş hastalığıymış gibi bir hava oluştuğu için bazen maskelerini rahatça çıkarabiliyorlar ya da bazen maskelerini usulüne uygun takmamaktalar. Ve ayrıca oralarda yan yana saatlerce iç içe oturup sohbet ediyorlar. Durum böyle olunca bu kendilerinde bir hastalık yapmasa da taşıyıcı fonksiyonu görüyorlar. Ve bunlar evlerine gittiklerinde diğer aile bireylerine; özellikle evin büyüklerine, ananelere, babaannelerine bulaştırıyorlar. O nedenle şu anda bunda kafelerin çok ciddi bir şekilde endirekt olmasa da direkt olarak ciddi bir rolü olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kafe işletmecileri ise koronavirüse karşı tüm önlemlerini aldıklarını söyledi. Kızılay’da kafe işletmeciliği yapan Savaş Orhangazi, "Biz müşterilerimize mekanın girişinde ilk olarak ateş ölçümü yapıyoruz. Aynı zamanda dezenfektanı da girişe koyduk. Ayrıca müşterimiz kalktıktan hemen sonra hijyen kuralları kapsamında masalarımızı iyice dezenfekte edip temizliyoruz. Tek seferlik ve kullanımlık kağıt menü kullanıyoruz. Özellikle bu dönemde lavabolar çok tehlikeli. Buraları saat başı temizliyoruz. İşlerimiz şuan normale göre yüzde 40 olarak devam ederken bizim temizlik giderimiz pandemi öncesi temizlik giderimizin yüzde 50 fazlasına çıktı. Bunun nedeni ise yaptığımız temizlik ve hijyen" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Koronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldiKoronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi
İşte tavşan içi yemeği tarifi!İşte tavşan içi yemeği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Kırgızistan'da sokaklar karıştı!
Kırgızistan'da sokaklar karıştı!
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Ünlü oyuncudan tepki çeken Azerbaycan ve Türkiye mesajı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
Türk İHA'larına talip oldu: Hakkını vermem gerekiyor
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü
Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü
Bahçeli, 'TTB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli, 'TTB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi
Dikkat çeken açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaramıyor
Dikkat çeken açıklama: Sokağa çıkma kısıtlamaları işe yaramıyor
Koronavirüs teşhisi konuldu, o ise göz muayenesi olmaya gitti
Karantinadan kaçtı, göz muayenesi olmaya gitti
Koronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi
Koronavirüsü yenen şoför: Anamdan emdiğim süt burnumdan geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.