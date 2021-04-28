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  4. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta nereli?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta nereli?

28.04.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla izleyicilerin tanıdığı bir isim. 2008 yılında emekli olduktan sonra kendi özel muayenehanesinde çalışmaya başlayan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, aynı zamanda yazarlık da yapmaktadır. Birçok kitabı bulunan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 1981 yılında evlenmiş ve iki çocuğu olmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta nereli?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamış ve daha sonra göğüs hastalıkları konusunda uzmanlaşmıştır. 1996 yılında profesör unvanını alan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 2008 yılında emekli olduktan sonra çalıştığı üniversitedeki görevinden ayrılmıştır. İşte Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta ile ilgili tüm detaylar…

AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 1955'te Kayseri'de doğdu. 1973’te İstanbul Erkek Lisesi'ni ve 1979’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1984'te göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996'da ise profesör oldu. 2008'de üniversiteden emekli olan Küçükusta, muayenehanesinde hekimliğe devam ediyor.

Babası Turhan Nesimî Bey ve annesi Fevziye Hanım'dır. İlkokul 4.sınıfı bitirene kadar Kayseri'de Salih Avgun Paşa İlkokulu'nda okuduktan sonra İstanbul'a taşındıkları için beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda bitirdi. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, hazırlık sınıfını Alman Lisesi'nde okudu. İstanbul Erkek Lisesini 1973 yılında tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

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Ahmet Rasim Küçükusta, 1981 yılında Feryal Hanım ile evlendi; oğlu Umut 1982, kızı Bestegül 1991 doğumludur.

Ahmet Rasim Küçükusta, iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Ahmet Rasim Küçükusta, birçok kitap da yazmıştır. Yazdığı birçok yazı çeşitli gazete ve internet sitelerinde de yayımlanmıştır.

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AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KİTAPLARI

  • 2015 - Büyük Kolesterol Yalanları
  • 2013 - Hasta Etmeyin Adamı!
  • 2011 - Kansere Çözüm Var! (çok yazarlı)
  • 2011 - Kalbime Koy Başını Doktor!
  • 2011 - Bir İki Üç Tıp
  • 2010 - Bu İşte Bir Domuzluk Var
  • 2009 - Grip/Domuz Gribi: Bilmeniz Gereken Her Şey
  • 2009 - Adamın Biri Doktora Gitmiş… Gidiş O Gidiş!
  • 2008 - Biri Bizi Hasta Ediyor
  • 2006 - Modern Zaman Hastalıkları

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İstanbul Üniversitesi

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