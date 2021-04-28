Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta nereli?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamış ve daha sonra göğüs hastalıkları konusunda uzmanlaşmıştır. 1996 yılında profesör unvanını alan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 2008 yılında emekli olduktan sonra çalıştığı üniversitedeki görevinden ayrılmıştır. İşte Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta ile ilgili tüm detaylar…

AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, 1955'te Kayseri'de doğdu. 1973’te İstanbul Erkek Lisesi'ni ve 1979’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1984'te göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996'da ise profesör oldu. 2008'de üniversiteden emekli olan Küçükusta, muayenehanesinde hekimliğe devam ediyor.

Babası Turhan Nesimî Bey ve annesi Fevziye Hanım'dır. İlkokul 4.sınıfı bitirene kadar Kayseri'de Salih Avgun Paşa İlkokulu'nda okuduktan sonra İstanbul'a taşındıkları için beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda bitirdi. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, hazırlık sınıfını Alman Lisesi'nde okudu. İstanbul Erkek Lisesini 1973 yılında tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.