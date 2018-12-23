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Prof. Dr. Aksar Uluslararası Ceza Mahkemelerine yargıç seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 14:18 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Aksar Uluslararası Ceza Mahkemelerine yargıç seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin aday gösterdiği Prof. Dr. Yusuf Aksar'ın, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (UCMRM) hakimi seçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "UCMRM bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, ülkemizce aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, UCMRM'nin Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla kurulduğu vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı Prof. Dr. Yusuf Aksar UCMRM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması

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