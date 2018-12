Prof. Dr. Aksar'a Uluslararası Ceza Mahkemelerinde önemli görev

Aksar, son turda 101 oy alarak UCMRM hakimi seçildi. Diğer adaylardan hiçbiri yeterli oy olan 98'e ulaşamadı ve seçilemedi.

Prof. Dr. Aksar, 2 yıl süreyle UCMRM hakimi olarak görev yapacak. Bu süre, BM Genel Sekreteri tarafından BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı ile müzakere etmek suretiyle her defasında 2 yıl süreyle uzatılabiliyor.

Öte yandan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yoğun çabalar sonucu UCMRM hakimi seçilen Aksar'ı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

- Prof. Dr. Yusuf Aksar

Aksar, İngiltere'de Sheffield Üniversitesinde yüksek lisans, Bristol Üniversitesinde de doktorasını yaptı. Uluslarası hukuk alanında çok sayıda kitabı ve akademik çalışması bulunan Aksar'ın, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Usul Hukuku, Implementing International Humanitarian Law, From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Court ve Implementing International Economic Law Through Dispute Settlement Mechanisms gibi kitapları bulunuyor.

Yusuf Aksar, 2016'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimliği için Türkiye tarafından aday gösterilmişti. Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan ve 7 kişiden oluşan Danışma Paneli, Aksar'ın da içinde bulunduğu 3 adayın hiçbiriyle mülakat dahi yapmaksızın yetersiz olduklarını belirtmişti.