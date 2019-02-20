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Prof. Dr. Akşit: Sigara haramdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 22:23 | Son Güncelleme

MÜSİAD İnegöl Şubesinin düzenlediği programa katılan ünlü ilahiyatçı Prof.

Prof. Dr. Akşit: Sigara haramdır

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- MÜSİAD İnegöl Şubesinin düzenlediği programa katılan ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, "Zehir içmek haramdır. Sigara da zehirse o da haramdır" dedi.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şubesinin 'Erdemli Hayat Sohbetleri' programları kapsamında 'İslam ve Ticaret, İslam’da Ticaret Hukuku' konulu konferans gerçekleştirildi. Bir balo salonunda düzenlenen programa, Prof. Dr. Cevat Akşit, MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Mehmet Döngel ve MÜSİAD üyeleri ile davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel, "Kurulduğumuz günden beri hür düşünmeyi savunmaya devam ediyoruz. Sosyal hayattan ekonomiye ticaretten uluslararası ekonomiye kadar milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülke ekonomimizin gelişmesi adına yurt genelinde çalışmalara imza atıyoruz. Ülkemize, ilçemize katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam edip, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
'İNSANIN ÖMRÜ BİR SANİYE NE UZAR NE KISALIR(
Mehmet Döngel'in ardından konuşma yapan ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, "İnsanın ömrü bir saniye ne uzar ne kısalır. İslam'da inanç böyle. Ne zaman öleceğiz bunu bilmiyoruz. Cumhuriyet döneminden sonra görev yaptığım enstitüde Allah demek yasaktı. Namaz kılmak için odamın kapısını kilitliyordum. Şimdi ise başörtülü, sakallı memurlar var; ne güzel. Sarhoşlar telefon ediyor; 'Hocam valla ben namaz kılmam, içerim ama seni canımızdan çok seviyoruz' diyorlar" dedi.
'MÜSLÜMAN KADINLAR ÖRTÜNECEK'
Müslümanların her konuda örnek olması gerektiğini belirten Akşit, "Müslüman kadınlar örtüneceksiniz diyor. Kadınlar çocuk yapmıyor. Erkekle erkeğin evlenmesi adet haline geldi. Erkek-kadın evlilikleri gündemden düştü. Elhamdülillah inancımız var. 1100 yıldır Müslümanız. Müthiş bir nüfusumuz var. Müslüman kesinlikle başkasına el açmaz. Müslümanlar her konuda örnektir. Örnek olacağız. Müslüman Müslümana benzeyecek. Ticaret konusunda da ticaret kanunumuz Almanya’dan tercüme edilmiştir. Ben size İslam hukukunu anlatacağım. Ticaret konusunda da Müslüman olarak dikkat edeceksiniz, aksi halde namazınız sizi kurtarmaz. Çalışıp kazanmak Allah’ın emri. Oturup da iş yapmak yok öyle. Çalışmak insanlığın doğuşundan bu yana kanundur" diye konuştu.
ANNE BABALARA UYARI
Peygamber efendimiz döneminde yaşayan hadiseyi anlattıktan sonra anne-babalara uyarılarda bulunan Cevat Akşit, "Çocuklarınıza beddua veya dua ederken çoğu kez düşünün. Beddualarınız veya dualarınız kısa sürede olabilir. Çocuğunuz yaramazlık yaptığında ‘gözün kör olsun’ demeyin. Anında oluyor. Sizde sıkıntı içerisinde olduğunda dua edin. Ağlarsa anan ağlar, gerisi yalan ağlar. Peygamberler hep çalışmışlardır. Ticaret erbaplarıymışlar. Peygamberimiz ticaretle uğraşmış. Ücretle koyun gütmüş. Allah yolunda cihat etmiş. Ganimetlerde pay almış. Kuranı Kerim'de Peygamberlerin uyun diye emir vardır. Çalışıp kazanmak Allah’ın emridir. Yani bu örnek insanlar çalışıp kazanarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Allah; mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin diye uyarmıştır. Peygamberimiz; ucuza mal sattığını görmüş ve sormuş. Sevap kazanmak için ucuz sattığını söylemiş. Müjdeler olsun çarşıya ürün getiren Allah yolunda cihat etmiş gibidir diyor. Dürüstseniz, camide kuran okuyan hoca ile aynısınız. Çarşıda kara borsacılık yapan dinsiz gibidir demiştir Peygamberimiz. Ticaret 4’e ayrılır; üretim, mübadele, tedavül ve tüketim. Allah parayı veya malı, halkın ihtiyacı varken satmayanı lanetlemiştir. Harcamadığın paranın zekatını da verecekseniz. Malı da hapsetmek yoktur. İşçileri iş sahibi ediyorsunuz. O adamın ailesinin doymasına sebep oluyorsun, sevap işliyorsun eğer dürüstsen. Topluma yararlı olan kendine yararlı olandan daha hayırlıdır" dedi.
'SİGARA HARAMDIR'
Sigaranın haram olduğunu belirten Akşit, "Sigara kanser nedeni, müthiş bir zehir. Laboratuvar bulgusu bu. 4 bin bilim adamı sempozyumda toplandılar. Ben de katıldım. Sigaranın müthiş bir zehir olduğunu imza altına aldılar. Ben de dedim ki zehir içmek dinimizce haramdır. Sigara zehirse haramdır, hala diyorum. Bana diyorlar ki; 'Güneydoğu'da şeyhler hocalar çok sigara içiyorlar. Sen eski hocalardan daha mı alimsin? Estağfurullah, ben eski hocalara saygımdan dolayı, sigara haramdır diyorum. Onlar yazdığı zaman sigaranın bu mahiyeti bilinmiyordu" dedi.
Konuşmasının ardından Prof. Dr. Cevat Akşit'e plaket verildi.

FOTOĞRAFLI

Prof. Dr. Akşit: Sigara haramdırProf. Dr. Akşit: Sigara haramdır

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