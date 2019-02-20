Prof. Dr. Akşit: Sigara haramdır

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şubesinin 'Erdemli Hayat Sohbetleri' programları kapsamında 'İslam ve Ticaret, İslam’da Ticaret Hukuku' konulu konferans gerçekleştirildi. Bir balo salonunda düzenlenen programa, Prof. Dr. Cevat Akşit, MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Mehmet Döngel ve MÜSİAD üyeleri ile davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel, "Kurulduğumuz günden beri hür düşünmeyi savunmaya devam ediyoruz. Sosyal hayattan ekonomiye ticaretten uluslararası ekonomiye kadar milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülke ekonomimizin gelişmesi adına yurt genelinde çalışmalara imza atıyoruz. Ülkemize, ilçemize katkı sağlayacak projelere imza atmaya devam edip, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mehmet Döngel'in ardından konuşma yapan ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, "İnsanın ömrü bir saniye ne uzar ne kısalır. İslam'da inanç böyle. Ne zaman öleceğiz bunu bilmiyoruz. Cumhuriyet döneminden sonra görev yaptığım enstitüde Allah demek yasaktı. Namaz kılmak için odamın kapısını kilitliyordum. Şimdi ise başörtülü, sakallı memurlar var; ne güzel. Sarhoşlar telefon ediyor; 'Hocam valla ben namaz kılmam, içerim ama seni canımızdan çok seviyoruz' diyorlar" dedi.

'MÜSLÜMAN KADINLAR ÖRTÜNECEK'

Müslümanların her konuda örnek olması gerektiğini belirten Akşit, "Müslüman kadınlar örtüneceksiniz diyor. Kadınlar çocuk yapmıyor. Erkekle erkeğin evlenmesi adet haline geldi. Erkek-kadın evlilikleri gündemden düştü. Elhamdülillah inancımız var. 1100 yıldır Müslümanız. Müthiş bir nüfusumuz var. Müslüman kesinlikle başkasına el açmaz. Müslümanlar her konuda örnektir. Örnek olacağız. Müslüman Müslümana benzeyecek. Ticaret konusunda da ticaret kanunumuz Almanya’dan tercüme edilmiştir. Ben size İslam hukukunu anlatacağım. Ticaret konusunda da Müslüman olarak dikkat edeceksiniz, aksi halde namazınız sizi kurtarmaz. Çalışıp kazanmak Allah’ın emri. Oturup da iş yapmak yok öyle. Çalışmak insanlığın doğuşundan bu yana kanundur" diye konuştu.