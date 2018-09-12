Prof. Dr. Akyıldız: Karaciğer yağlanması çağın hastalığı olabilir

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA) - HEM sindirim sistemi hem de metabolizmanın beyni olan karaciğerde oluşabilecek işlev kaybının vücutta pek çok olumsuz etkiye yol açabileceğini belirten Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Akyıldız, çağın hastalığının karaciğer yağlanması olacağını söyledi. Vücudumuzda bulunan en büyük organ olan karaciğer, sindirim sisteminin önemli parçalarından birisidir. Burada oluşabilecek bir işlev kaybı, vücudun pek çok noktasında olumsuz etkilere yol açabilir. İşlev kaybı erken teşhis edilmediği takdirde ise zamanla karaciğerde yetmezlik meydana getirebilir. Bu durum kesinlikle ihmal edilmemeli ve bir uzmana danışılmalıdır. Karaciğer hastalığının genellikle tesadüfen yapılan tetkikler sonucu ortaya çıktığını ifade eden Memorial Bahçelievler ve Ataşehir Hastaneleri Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Akyıldız, karaciğer yetmezlik bulgularının ileri evrede belli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Akyıldız temel olarak göz aklarında sararma, idrar renginin koyulaşması, ciltte inatçı kaşıntılar, kırmızı döküntüler, tırnak değişiklikleri, avuç içlerinde kızarıklık, karın boşluğunda sıvı birikmesi, ayaklarda ödem ve ileri evrede bilinç bulanıklığı gibi belirtilere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "ALKOL DIŞI YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI GİDEREK ARTIYOR" Karaciğer hastalıklarının başlıca nedenleri arasında Hepatit B ve Hepatit C'nin ilk sırada bulunduğunu belirten Prof. Dr. Akyıldız, bu hastalıkların ilaçlarla tedavisinin kolay olduğunu söyledi. İkinci sırada ise alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Akyıldız, "Bu tüm dünyada giderek artan ve ileriki yıllarda karaciğer kanseri gelişimi ve karaciğer nakil bekleme listelerinin büyük grubunu bu hastalar oluşturacak. Alkole bağlı karaciğer hastalıkları ise yüzde 10'luk grubu oluşturuyor. Vücudun kendi karaciğer dokusuna karşı mikrobik olmayan iltihaplanma geliştirmesi sonucunda gelişen veya metabolik gelişen hastalıklar var. Bunun dışında nadir sebeplerden dolayı oluşan karaciğer hastalıkları olabiliyor” dedi. Yetmezlik bulgusu gelişen hastanın karaciğer nakli adayı olmadığını belirten Prof. Dr. Akyıldız, ancak belli bir evreyi geçildiğinde nakli düşünmek gerektiğini söyledi. HEPATİT C VÜCUTTAN TAMAMEN ATILABİLİYOR Karaciğer yetmezliğinin tedavisi hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Akyıldız şunları söyledi: "Öncelikle koruyucu hekimlik ile yetmezliğin olmamasını önlemek, altta yatan nedene göre tedavi vermek lazım. Erken tanı ve tanıma programlarıyla viral hepatitler artık çok kolay tedavi edilebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hepatit B için halihazırda aşılama programı mevcut. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Hepatit B ile ilgili problemlerin azalacağı görüşündeyiz. Hepatit C'de ise son yıllardaki gelişmelerle birlikte vücuttan tamamen atılmasında başarı sağlayan ilaçlar var. Alkole bağlı karaciğer hastalığı için alkolün terki ve psiko-sosyal destek ile multidisipliner yaklaşı da takibi gerekli. Otoimmün karaciğer hastalığında ise genelde vücudu baskılayıcı ilaçlar, kortizon tedavileri vermekteyiz. Esas problem, çağın hastalığı alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı. Bu grup hastalarda metabolik sendromlar görülür. Bu kişilere hayat tarzında değişiklik, beslenme tedavisi ile birlikte spor yapılması ve mutlaka vücut ağırlığında yüzde 10'luk kayıp yaşamalarını tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki önümüzdeki yıllarda sıklıkla problem yaşayacağımız hasta grubu alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı ve karaciğer yağlanması olacak.

