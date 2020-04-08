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  4. Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 18:41 | Son Güncelleme

Halk TV ekranlarında yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" programında koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Demirsoy, canlı yayında tepki çeken ifadeler kullandı. Demirsoy, "Oradaki 50-60 kişiyi ya adaya götürür tecrit ederdim, ya da ben biyolog olmam nedeniyle kınamayın, öldürürdüm. Eğer siz 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız, bugün 1 milyon adamın ölümünü önlemiş olurdunuz. İşte biz buna bilim diyoruz, bilim” ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın dün sunduğu, "Şimdiki Zaman Siyaset" programında tartışma yaratacak sözler sarf edildi. Programa canlı yayınla katılan Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi ve Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy, koronavirüsle ilgili görüşlerini aktardı.

"İLK HASTALARI YA TECRİT EDERDİM YA DA ÖLDÜRÜRDÜM"

Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy, virüsün ilk çıkış aşamasında virüsü taşıyanların imha edilmesini savundu. Demirsoy, böylece 1 milyon insanın hayatının en başta kurtarılabileceğini söyledi.

Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy, şunları söyledi:

“Bu salgını önleyebilirdiniz başında? Evet, önlerdik. Eğer Çin’den gerçekten Hipokrat yemini etmemiş ve bilime tamamen inanmış bir adam bana telefon etseydi. Deseydi Ali Demirsoy, böyle bir virüs piyasaya çıktı, ne yapalım? Ne yapardım biliyor musunuz? Oradaki 50-60 kişiyi ya adaya götürür tecrit ederdim, ya da ben biyolog olmam nedeniyle kınamayın, öldürürdüm. Eğer siz 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız, bugün 1 milyon adamın ölümünü önlemiş olurdunuz. İşte biz buna bilim diyoruz, bilim.”

PROF. DR. ALİ DEMİRSOY KİMDİR?

Ali Demirsoy, Profesör, biyolog, akademisyen, entomoloji ve evrimsel biyoloji uzmanıdır.

1945 yılında dünyaya gelen Prof. Ali Demirsoy Erzincan Kemaliye İlçesi, Yuva köyü eski ismi ile Gerüşla’da dünyaya gelmiştir.

Babası çiftçi sanaatkar Mehmet Sadık Demirsoy’dur.

1956’da ilkokulu kendi köyünde okumuş ardından Ankara Gazi Lisesi ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite döneminde petrol aramada stajını tamamlayan Ali Demirsoy 1966 senesinde ise Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde asistan olmuştur. 1971’de Doktor aynı sene DAAD’dan almış olduğu burs ile Almanyada Lisan okuluna devam etmiştir. Humboldt bursunu kazanmış Hamburg Üniversitesi, Paris ve Londra’daki araştırma enstitülerinde çalışmıştır.

Birleşmiş Milletler’in finanse ettiği bir derin deniz araştırmasına katılmış Kuzey Kutbu ve Grönland’da, İzlanda civarında, oseonografik, yavru balık ve deniz akımlarını inceleyen bir bilimsel araştırmada yer almıştır.

1978 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne atanan Ali Demirsoy 1980-1981 yıllarında Zooloji Bölüm Başkanlığı, 1981-1982 yılları arasında da Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. 1982 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ders kitaba, araştırma, deneme ve bilimsel roman tarzı çok sayıda kitabı vardır. Türkiye faunasının yanısıra, çevre, biyolojik çeşitlilik ve biyoloji eğitimi ile ilgili çalışmaları ve girişimleri vardır.

1994 senesinin Ocak ayında Antalya’da bilim çalışmalarını gerçekleştirdiği dönemde eşi ve iki oğlu kendisini görmek için yola çıkmış ancak sarhoş bir taksi şoförünün sebep olduğu kaza sonucu yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu zorlu dönemde kendisini doğa ve bilime adayan Ali Demirsoy 12 yıl sonra 2006’da Erzincan Kemaliye ilçesinde Çukurova Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Funda Kaya ile tanışmış ve evlenmiştir.

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