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Prof. Dr. Ali Pınar: “5.7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 6 dakika önce 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdür Vekili Prof.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Pınar, İzmir ve Denizli’de yaşanan depremlerin ardından açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Pınar açıklamasında, “5.7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 6 dakika önce 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi” dedi.
İzmir’de bugün öğle saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha sonra da Denizli’de saat 14.30 sıralarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Pınar basına açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ali Pınar yaptığı açıklamada, “Denizli’nin Bozkurt ilçesi yakınlarında ve köylerini etkileyen oldukça şiddetli sayılabilen bir deprem meydana geldi. 14.25’te 5.7 büyüklüğünde meydana geldi. Yapılan incelemeler sonucunda hareket eden fayın düşey atımlı fay olduğu anlaşıldı. Düşey atımlı faylar bölgenin karakteridir aslında. O bölgede genelde eğim atımlı, düşey atımlı dediğimiz faylar. 6 civarında depremler sık sık meydana gelmektedir. En son deprem yine bu bölgede Acıpayam ilçesine yakın 20 Mart’ta 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu da birebir aynı depremin bir başka bölgede biraz daha kuzeyinde meydana geldi. Depremden sonra olağan akış artçı depremlerdir bunları izlemeye devam ediyoruz. Büyüklüğü nispeten biraz daha artmaktadır. 4’ten büyük artçı deprem meydana geldi. Bunları bir süre daha izleyeceğiz. 5’e yakın civarında da olasıdır.

“5.7 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 6 dakika önce 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi” diyen Prof. Dr. Pınar, “Bu deprem 5.7 büyüklüğündeki depreme çok yakın bölgede meydana geldi. Dolayısıyla gerek depremin büyüklüğü gerekse yer itibariyle bu deprem öncü şok olarak nitelendirilmektedir. Ancak günümüzde depremin öncü şok olup olmadığını ancak bu depremden daha büyük bir deprem olduktan sonra anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu depremden sonra daha büyük bir deprem olup olmayacağını söylemek için günümüzde herhangi bir yöntem veya teknoloji yok. Ancak 5.7 büyüklüğündeki depremlerden sonra artçı depremler belli bir süre daha devam etmektedir. Bu artçı depremler genelde birkaç hafta, bir aya kadar devam edebilmektedir.

Depremden sonra yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Prof. Dr. Pınar, “Depremle ilgili bilgi birikimimiz devam etmektedir. Özellikle artçı depremlerin çözümü, artçı depremler nerede, hangi büyüklükte meydana geldiği izlemekteyiz ve bunlar değerlendirilmektedir. Rapor yazım aşamasında. Sanırım çok kısa bir zaman sonra bunu basınla paylaşacağız yazılı olarak” ifadelerini kullandı.

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