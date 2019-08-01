Prof. Dr. Ali Sevim’in kaleminden Malazgirt Meydan Savaşı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Prof. Dr. Ali Sevim tarafından kaleme alınan ’Malazgirt Meydan Savaşı’ adlı eserin ikinci baskısını, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümünde bu vatan uğruna toprağa düşmüş, isimleri tarihe mâl olmuş kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına okuyucularla buluşturdu.

İlk baskısı 1971 yılında zaferin 900. yıl dönümü münasebetiyle yapılan eser, kurumun ’Halk İçin Tarih Yayınları Serisi’ çerçevesinde yayımlanmıştı. Anadolu’nun Türkleşmesindeki en önemli gelişme olan Malazgirt Savaşı’nı birincil kaynaklara dayanarak okuyucuya sunmasıyla öne çıkan eser, zaferi toplumun tüm kesimlerinin anlayabileceği üslupla anlatıyor.

Dört bölümden oluşan eser, savaş öncesinde Anadolu’da yaşanan Bizans-Selçuklu çatışmalarından başlayarak savaşın sonuna kadar geçen olayları ele alıyor. Bizans kuvvetlerinin mağlup edilmesiyle, Anadolu’daki hızlı Türk ilerleyişini başlatan zaferin tüm kritik aşamalarını ortaya koyan eser, Selçuklu tarihi alanındaki önemli isimlerden olan Prof. Dr. Ali Sevim’in ilmî birikimini yansıtması bakımından da önem taşıyor.

