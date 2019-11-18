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Prof. Dr. Alpay Azap: "Dünyada yılda 700 bin kişi dirençli bakteri enfeksiyonu yüzünden hayatını kaybediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:37 | Son Güncelleme

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK) Başkanı Prof.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, “Dünyada yılda 700 bin kişi dirençli bakteri enfeksiyonu yüzünden hayatını kaybediyor. Daha kötüsü önlem alınmazsa 2050 yılında bu rakamın 10 milyona çıkacağı yani her 3 saniyede bir kişinin bu yüzden ölüyor olacağı hesaplanıyor” dedi.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Azap açıklamasında, “OECD’nin 2016 yılında hazırladığı rapora göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında açık ara en fazla antibiyotik kullanımı olan ülke. En düşük ülkeden 4.4 kat, OECD ortalamasından ise 2 kat daha fazla antibiyotik kullanıyoruz. Son beş yılda ülkemizde hekimlere yönelik çok yoğun bir eğitim ve bilgilendirme programı uygulandı. Özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki antibiyotik kullanımında ciddi azalmalar sağlandı. 2011 yılında aile hekimlerinin yazdıkları reçetelerin yüzde 35’inde antibiyotik varken bu rakam yüzde 25’e düştü. Ancak halen bu istenmeyen birinciliği koruyoruz” dedi.

"Zararsız ilaçlar olarak görmesi gereksiz kullanımda rol oynuyor"
Prof. Dr. Alpay Azap açıklamasının devamında, “Hastaların antibiyotik kullanmayı istemeleri ve hem hekimlerin hem de hastaların antibiyotikleri zararsız ilaçlar olarak görmesi gereksiz kullanımda rol oynuyor. Toplumun hafızasında halen antibiyotik öncesi dönemlerde ölümlere neden olan zatürre, menenjit, kolera, verem gibi enfeksiyon hastalıkları canlılığını koruyor. Halkımız bugün pek çok hastalığın antibiyotikler sayesinde artık görülmediği ve öldürücü olmadığını düşünüyor. Antibiyotiklerin zararsız olduğunu da zannettikleri için antibiyotik kullanmakta hiçbir sakınca görmüyorlar. Oysa bugün enfeksiyon hastalıklarının azalmasının en önemli nedeni antibiyotikler değil, temiz içme suyu, temiz gıdalar, sağlıklı yaşam koşulları ve aşılardır. Antibiyotikler hayat kurtarıcıdır ama sadece gerekli durumlarda. Yoksa en basit antibiyotiğin bile insan vücuduna ciddi zarar verme ihtimali vardır” ifadelerini kullandı.

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