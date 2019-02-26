Prof. Dr. Altınlı: ’’Düzensiz beslenme ve obezite kolon kanserine yol açıyor”

’1-31 Mart Kolon Kanseri Farkındalık Ayı’ öncesinde kolon ve rektum kanserleri ile ilgili önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Ediz Altınlı, "Sağlıksız beslenme, obezite ve sigara kolorektal kanserlerde artışa neden oluyor. Bu hastalık yaşam kalitesi ve süresini düşürüyor ancak son yıllarda robotik cerrahi sayesinde hastalar daha kısa sürede iyileşebiliyor’’ dedi. Memorial Sağlık Grubu, dünyanın önde gelen sağlık kurumlarından Cleveland Klinik ile Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde ’Kolorektal ve İleri Robotik Cerrahide Son Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’nu düzenledi. Sempozyumda dünyaca ünlü uzmanlar buluştu. Sempozyum başkanlığını Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Ediz Altınlı’nın yaptığı organizasyonda, bu alanda uluslararası üne sahip olan Cleveland Genel Cerrahi Kliniği Kolorektal Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Scott Steele ve aynı merkezde görev yapan dünyanın sayılı robotik kolorektal cerrahlarından Dr. Emre Görgün de konuşmacı oldu. Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Altınlı, ’’Sağlıksız beslenme, obezite ve sigara kolorektal kanserlerde artışa neden oluyor. Bu hastalık yaşam kalitesi ve süresini düşürüyor ancak son yıllarda robotik cerrahi sayesinde hastalar daha kısa sürede iyileşebiliyor’’ dedi.

Sempozyuma Prof. Dr. Erhun Eyüboğlu, Prof. Dr. Fatih Aydoğan, Prof. Dr. Füruzan Numan, Prof. Dr. K. Yalçın Polat, Prof. Dr. Koray Acarlı, Doç. Dr. Serkan Keskin, Op. Dr. Erkal Ziylan ve Op. Dr. Ersan Eroğlu gibi isimlerde katıldı.

’’Kolorektal kanserler ülkemizde yaygın olarak görüyor’’

Kolon ve rektum kanserinin yaygınlığına vurgu yapan Prof. Dr. Altınlı, "Kolon kanserinde farkındalığın artmasıyla daha yaygın gibi görünüyor. Rektum kanseri de maalesef ülkemizde çok yaygın olarak görüyor. Kadın ve erkekte eşit oranda görülüyor. Farklı tipleri var, bunları patolojik sonuçlarla elde ediyoruz. Ülkemizde teknolojinin gelişmesiyle bizim gibi altyapısı iyi olan kurumların fazlalaşmasıyla hastalığı yakalama oranımız daha da arttı. Bu kanserleri, yaşlı yaş grubunda daha fazla görünmekle beraber maalesef gençlerde de görmekteyiz" dedi. "Uzun süren kabızlığa dikkat"

Kolon kanserinin belirtileri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Altınlı, "Kolon kanserinin tarafına göre belirtisi farklı olabiliyor. Sağ tarafta olan kolon kanserlerinde genelde halsizlik, kanama, iştahsızlık, kan kaybı, düşkünlük olurken, sol kolon kanserlerinde tıkama belirtileri, kabızlık ve arada ishal ataklarıyla giden bir takım semptomlar oluyor. Rektum yanı çıkış tümörleri ise daha çok tıkadığı için onlar biraz daha erken bulguları veriyor. Makat bölgesinde kanama, ağrı, şişlik, akıntı yapabiliyor. Ayrıca, aktif kanama da yapabiliyorlar" açıklamalarında bulundu.

"Yağlı yiyecekler ve obezite, kolon ve rektum kanserlerinde önemli faktör"

Bu kanserlerdeki risk faktörlerine değinen Prof. Dr. Altınlı, ’’En önemli unsurlardan biri de beslenme. Bu hastalık bazı doymuş yağ asitleri ile ilgili olabiliyor. Yağlı yiyecekler ve obezite, maalesef kolon ve rektum kanserlerinde önemli faktör. Yine sigara da en önemli tetikleyicilerinden diyebiliriz. Kolon ve rektum tümörleri ailevi yani genetik olabiliyor" dedi. "Makat kanaması olan her insan kanser değil"

Makat kanamasının yaygın bir şikayet olduğunu ve hastaların vakit kaybetmeden uzman yardımı alması gerektiğini belirten Prof. Dr. Altınlı, makat kanaması kolonun divertiküler hastalığından kaynaklanabilir, hemoroidal hastalık olabilir, anal fistül olabilir. Onun için gerekli tetkiklerin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. "40 yaşından sonra en azından bir kere kolonoskopi, gastroskopi yaptırmakta fayda var"

Kolon kanserinde poliplerin de önemli bir etken olduğuna değinen Prof. Dr. Altınlı, "Bir insanın bugün bir şeyi yok, ertesi gün kolon kanseri oldu diye bir şey yok. Polip kanser sekansı diye bir şey var. Gastrointestinal sistemi önce boru olarak düşünürsek, iç kısmında mukoza denilen bir yer var. Orada normalin dışında polip oluşumları oluyor. Onlar zaman içinde kansere dönüşüyor. Onun için 40 yaşından sonra en azından bir kere kolonoskopi, gastroskopi yaptırmakta fayda var. Birinci dereceden yakınlarınızda kolon tümörü, rektum tümörü gibi hastalıklar varsa eğer, 40 yaşından sonra muhakkak bu işlemleri yaptırırsanız bir faydası olur. Çünkü erken yakalarsak çok başarılı olabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Robotik cerrahi hastaya ve cerraha önemli konfor sunuyor"

Kolon ve rektum kanserlerinde robotik cerrahinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ediz Altınlı, "Kliniğimizde dünyanın en iyi robotu ile çalışıyoruz. Robotun 540 dereceye kadar dönebilecek kol yapısı olduğu için cerrahın ameliyatı yaparken hareket kabiliyetini artırıyor. Görüş ise 3 boyutlu olduğu için ameliyatın içindeymişcesine yapılıyor. Açık ya da kapalı ameliyatta bu şekilde bir görüş sağlanamıyor. Sınırı daha iyi görüp tümörden daha iyi kurtararak ameliyatı yapıyoruz. Robotik cerrahide daha az kanama oluyor, hasta daha çabuk ayağa kalkıyor. Dünyanın sayılı merkezlerinde bulunan robot teknolojileri gerçekten hayat kurtarıyor. Biz Cleveland ile aynı teknolojiyi kullanıyoruz ve eş değer ameliyatları biz de Türkiye’de yapmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Altınlı: ’’Düzensiz beslenme ve obezite kolon kanserine yol açıyor”

Prof. Dr. Altınlı: ’’Düzensiz beslenme ve obezite kolon kanserine yol açıyor”

Prof. Dr. Altınlı: ’’Düzensiz beslenme ve obezite kolon kanserine yol açıyor”

Prof. Dr. Altınlı: ’’Düzensiz beslenme ve obezite kolon kanserine yol açıyor”

Prof. Dr. Altınlı: ’’Düzensiz beslenme ve obezite kolon kanserine yol açıyor”

Prof. Dr. Altınlı: ’’Düzensiz beslenme ve obezite kolon kanserine yol açıyor”