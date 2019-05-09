Prof. Dr. Altun: Süs balığı besleyeceksek yaşam hakkına saygı duymalıyız

Enver Fatih TIKIR-Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA Uludağ Üniversitesi Su Ürünleri Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Altun, insanların süs balık besleme konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğunu belirterek, “Eğer balık besleyeceksek onların refahını düşünmemiz gerekiyor. Balıkların yaşam hakkına saygı duymamız gerekiyor” dedi. Fanusta balık bakımı konusunda açıklamalarda bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Su Ürünleri Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Altun, “Fanus sistemleri balık yaşamlarına uygun bir ortam değil. Burada yaşayan balıklarda belli bir süre sonra görme bozuklukları görülüyor. Fanusta beslenen balıkların beslenmesinde su üzerinde yüzen özel yemlerden kullanmamız gerekiyor. Bu yemleri bulmak da zor oluyor. Fanusta oksijenlendirme, suyun sıcaklığı ve filtreleme gibi unsurlar olmadığı için balıklar bu ortamda uzun süre yaşayamıyorlar. Fanuslar ticari anlamda kolay satıldığı için alıcı bilgilendirilmiyor. Eğer evde balık besleyeceksek akvaryuma gerekli filtreleri kurup akvaryum içerisinde gerekli biyolojik düzeni kurmamız gerekiyor. Akvaryum balık türlerini, balıkların özelliklerini, kullanılacak bitkileri iyi bilmemiz gerekiyor” dedi. ‘BALIKLARIN CANLI OLDUĞUNU UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR’ İnsanların yoğun iş temposundan sonra eve geldiğinde balık bakmak istediğini belirten Prof.Dr. Altun, “Uzmanından bilgi almadan balık beslemeye başladığımızda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve balıklar ölüyor. Bu konuda oldukça fazla bilgi kirliliği de var. Kimisi sudan dolayı, kimisi akvaryum filtresinden, kimisi de balıklar parazitten dolayı ölmüştür tuz kullan diyor. Akvaryumun doğal şartlarını bilmeden her yorum bilinçsizce olur. Bu tarz yanlışlıklar balıkların ölümüne sebep oluyor. Biliyoruz ki balıkların su değişimlerini doğru yapmadığımız zaman adaptasyon sorunu ortaya çıkıyor ve balıklarda stres oluyor. Bu stres de balıkların ölümüne sebep olabiliyor. Biz ya hobi olarak ya da çocuklarımızın isteğini gidermek için balık beslemeyi düşünüyorsak balıkların da canlı olduğunu, onların da bir refahı olduğunu unutmamız gerekiyor. Eğer balık besleyeceksek onların refahını düşünmemiz gerekiyor. Balıkların yaşam hakkına saygı duymamız gerekiyor” dedi. 13 yıldır akvaryum balıkçılığı ile profesyonel olarak ilgilenen Onur Konu da, "Önce bakacağımız balığa karar vermemiz lazım. Sonra bu balığa uygun akvaryumu, filtre, ısıtma, aydınlatma sistemlerini ve tasarımı belirlemek gerekiyor. Bunlar atılacak ilk doğru adımlar olur. İnsanların yaptıkları en büyük hatalar ise baktıkları balıkları tanımamak oluyor. Kimi türler yumuşak sularda kimi türler sert sularda yaşıyorlar ve bunlara uygun materyaller seçilmesi gerekiyor” dedi. ‘BALIK BESLEMEK İÇİN AKVARYUMDA EKOLOJİK DENGEYİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR’ Genellikle çocukları mutlu etmek için yetişkinler tarafından fanusta balık alındığını belirten Konu, “Bu hayvanları küçük bir kalıba hapsetmek oluyor. Kendi nefsimizi köreltmek ya da çocuğumuzu sevindirmek için fanusa balık koymak doğru değildir. Bunun yerine en azından 30x30 ölçülerinde filtre, havalandırma, ısıtma gibi sistemleri kurabileceğimiz, içerideki ekolojik döngüyü sağlayabileceğimiz bir sistem kurmak daha doğru olacaktır. Bu sistem fanusa göre biraz daha maliyetli olabilir ancak canlının daha uzun ömürlü olması ve sağlıklı yaşaması adına yapılması gereken budur. Fanusa kapatılan balıklar arasında en yaygın olan tür Japon balığıdır. Hemen ikinci sırada ise Beta türleri yer alır. Betalar yalnız yaşadıkları için bu şekilde bakılırlar ve Japon balıklarına göre daha şanssızlardır. Fanustan ziyade sırf görselliği için kadehlerin içlerinde bakılırlar” dedi.

