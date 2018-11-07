Prof. Dr. Arıkan: PKK ile devriye, güven bozucu unsur

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arıkan, Türk askeriyle birlikte Suriye'nin Menbiç kentinde devriyeye başlayan ABD'li askerlerin, diğer yandan da terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD-YPG'li teröristlerle ortak devriye atmasının iki ülke arasında 'güven bozucu unsur' olduğunu söyledi. Prof. Dr. Arıkan, "Yakın zamanda Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan 'Münbiç Yol Haritası Protokolü'nün uygulanmasında yaşanan son gelişmeler ve özelikle ABD'nin terör örgütü PKK ile ortak devriye uygulamaları, Münbiç mutabakatının amaç ve ilkelerine ters düşmektedir" dedi.

Suriye'deki güncel gelişmelerle ilgili bir değerlendirmede bulunan ÇÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arıkan, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning'in 'ABD kuvvetleri, SDG'li (Suriye Demokratik Güçleri) ortaklarımızla Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı' ifadelerini hatırlattı. Prof. Dr. Arıkan, bu ifadelerin ardından Türk askeriyle birlikte Menbiç'te devriyeye başlayan ABD'li askerlerin diğer yandan da PKK-PYD-YPG'li teröristlerle devriye atmasının iki ülke arasında 'güven bozucu unsur' olduğunu belirterek, "ABD'nin bunu planlı bir şekilde uyguladığını göstermektedir. ABD'nin bu yaklaşımı NATO ilkelerine ve müttefik ilişkilerine ters düşen bir uygulamadır. Münbiç protokolünün sağlıklı bir şekilde uygulanması hem bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması hem de inişli çıkışlı seyir izleyen Türk-Amerikan ilişkilerinde güven bunalımın aşılması ve taraflar arasında güven tesis edilmesi açılarından da bir test sahası olarak karşımıza çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.