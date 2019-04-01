Prof. Dr. Asan GREVIO üyeliğine seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Prof. Dr. Aşkın Asan'ın, "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin denetim organı GREVIO'nun üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Strazburg'da yapılan ve İstanbul Sözleşmesi'nin denetim organı "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu-GREVIO"nun 10 üyesinin yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, Prof. Dr. Asan'ın Türkiye'nin adayı olarak GREVIO üyesi seçildiği ifade edildi.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını üstlendiği 2011'de İstanbul'da imzaya açılan ve 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nin ilk olarak Türkiye tarafından imzalandığına ve onaylandığına yer verilen açıklamada şöyle denildi:

"Prof. Dr. Asan'ın, GREVIO’nun bağımsız uzmanları arasında yer almasını, İstanbul Sözleşmesi ile ülkemiz arasındaki güçlü bağın devamı olarak memnuniyetle karşılamaktayız. Ülkemiz uluslararası hukukta kadın hakları konusunda en yüksek standartları temsil eden İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması ve yaygınlaştırılması çabalarına aktif katkı sağlamaya ve bu alanda öncü rol oynamaya devam edecektir."

GREVIO, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulamasını izleyen ve ülkeler hakkında raporlar hazırlayan mekanizmadır.

