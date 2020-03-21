Prof. Dr. Aslan: Bizim bölgemizde de tahribata yol açan çekirge türleri var

Afrika'dan başlayıp, Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çöl çekirgeleriyle ilgili YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan açıklama yaptı. Prof. Dr. Aslan, çöl çekirgelerinin Türkiye'de bir tehlike oluşturup oluşturmadığı ile ilgili sorularla karşı karşıya olduklarını söyledi. Bu konuda araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Aslan, "Genellikle bu çekirgelerin geçiş yollarını, yol güzergâhlarını takip ettik. Bu çekirgelerin geçtiği bölgelerde çok ciddi sorunlar meydana getirdiklerini hem geçmiş tarihte hem de günümüzde görüyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZE GELMESİ ZOR'

Bu çekirgelerin ülkemize gelmesinin zor olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, "Çünkü ürümesi için belli şartların oluşması gerekiyor. Bir canlının toplumda yaşamını devam ettirebilmesi ve üremesi için optimum şartların oluşması gerekiyor. Bunlar sıcaklık, yiyecek üretimi ortamının hazırlanması, güvenlik ve yaşamını devam ettirebileceği ortam. Bu ortamlardan en önemlisi de çekirgeler için ısı. Bunlar soğukkanlı hayvanlar, soğuk olduğu zaman da yaşayamazlar. Sıcakta yaşamaları gerekir. Ülkemizde de bu çekirgelerin gelebileceği bir ortam henüz yok" diye konuştu.