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Prof. Dr. Ateş Kara'dan 'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 22:44 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sosyal medyada "Ölü sayısı daha fazla, saklanıyor" iddialarına yanıt verdi. Kara, "Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs verileri sahadaki verilerden farklı değil" dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara'dan 'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, özellikle sosyal medyada vaka sayılarıyla ilgili ortaya atılan "Ölü sayısı daha fazla, saklanıyor" iddialarını değerlendirdi. Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinin sahadaki verilerden farklı olmadığını ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinin sahadaki verilerden farklı olmadığını söyledi. Türkiye'nin korona virüs vaka grafiğini de değerlendiren Kara, alınan önlemlerin sonuç verdiğini ancak yeterli olmadığını kaydetti.

"HİÇBİR FARKIN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplayan Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medyada vakalarda ilgili ortaya atılan iddiaları değerlendirdi. Canlı yayında Sağlık Bakanlığı'nın verilerini değerlendiren Kara şöyle konuştu:

"Hastanede yatan hasta sayısını ya da yoğun bakımdaki hasta sayısının çok fazla saklanabileceğini, rakamların da çok farklı olacağını düşünmüyorum. Belki bir iki kişi fark edebilir, belki yüzde bir farklı olabilir ama öyle çok büyük farklar olabileceğini düşünmüyorum. Kayıplar konusundaysa açıkçası hiç farkın olabileceğini düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum"

"TÜRKİYE'NİN GRAFİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?"

Erken dönemde yakalanan hastaların temaslarına hızla ulaşıldığını, takibi içerisinde de testlerinin hızla yapıldığını dile getiren Kara, "O nedenle de vakalar erken yakalanmaya başladı. Onun için de yükselme biraz dik. Dikkat ederseniz Güney Kore'nin de başlangıçtaki yükselmesi dikti. Mühim olan dik olmasından ziyade artışın geometrik veya logaritmik olup olmadığı. Türkiye'deki artışa bakılırsa en yüksek ulaştığımız rakam 2 bin 100 rakamına ulaştık. Sonraki rakam bin 700 bin 800 gibi gidiyor. Eğer böyle kalabilirsek açıkçası biz başarıyı yakalarız" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİ 5-6 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR"

Prof. Dr. Ateş Kara, bu hastalığa yakalanan bir kişinin maksimum 5-6 kişiye bulaştırdığını belirterek, "Kolay olması için beş rakamını alırsak ve bizim müdahalemiz olmasa gidişat şöyle olurdu. Bir den 5'e, 5'ten 25'e, 25'ten 125'e oradan 625'e ve ondan sonra da katlanacak şekilde devam ederdi. Şu anda gördüğümüz rakam bin 500 ile iki bin 500 arasında seyrediyor son bir haftadır. Bu şunu gösteriyor. Belli noktada izolasyonda başarılıyız belli noktada takipte başarılıyız. Şunu da gösteriyor aynı zamanda izolasyonda veya kişileri karantinada tutmakta hayal ettiğimiz kadar da başarılı olmadığımızı. Onun için cuma günü ek önlemler önerildi onlar da hemen uygulamaya konuldu" diye konuştu.

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