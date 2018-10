PROF. DR. AYTUĞ ATICI'DAN 50 KURUŞA EKMEK SÖZÜ MERSİN'de CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan geçmiş dönem milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Ekmek fabrikamızda kapasiteyi artırarak her gün 100 bin ekmek üreteceğiz ve ekmeği 50 kuruşa vereceğiz dedi. Seçim çalışmalarını sürdüren Atıcı, kent merkezindeki Güneykent Mahallesi'nde bir kahvehaneyi ziyaret edip seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı. Yerel seçimlerin genel seçimlere benzemediğini belirten Atıcı, 'Genel seçimlerde herkesin bir partisi vardır, genellikle de partisinin peşinden gider. Yere seçimlerde parti önemli olduğu kadar, adayın profilinin de önemi vardır' diyerek, vatandaşların geçmişi temiz, çalışkan, dürüst ve Mersin'e hizmet edecek kişileri desteklemesini istedi. 'SUYU UCUZA İÇECECEĞİZ' Partisince aday gösterilip sandıktan da birinci çıktığı takdirde 3 çeşit proje uygulayacağını dile getiren Atıcı, Birincisi acil projeler, yani 'can suyu' projeleri. Bunlar doğrudan vatandaşın cebine dokunacak olan projeler. Bunlardan bir tanesi ucuz su projesidir. Mersin, en pahalı suyu içen kentlerden bir tanesidir. Bizim suyumuz boldur, elde etmemiz kolaydır, suyu ucuza içeceğiz. Eğer suyu pahalıya elde ederseniz, ucuza verme ihtimaliniz yoktur. Eğer kaçağı önlerseniz, kayıbı önlerseniz, eğer işçilerinizi etkili çalıştırırsanız, bir de kar etmezseniz, vatandaş temiz suyu ucuza içebilir. Bunun tartışması yoktur diye konuştu. 'UCUZ EKMEK MÜJDESİ' Ekmeğin Mersin'de 1 - 1.25 TL arasındaki fiyatlara satıldığını aktaran Atıcı, şunları söyledi Mersin'deki ekmek fabrikamızda kapasiteyi artırarak her gün 100 bin ekmek üreteceğiz ve ekmeği 50 kuruşa vereceğiz. Nasıl vereceğiz Çok basit. Eğer çiftçinin buğdayını ben alırsam, bun unumu elde edersem ucuza elde etmiş olurum. Çok sayıda ekmek üretirsem maliyeti azaltmış olurum. Böylece vatandaşa ucuz ekmek veririm. Görüntü Dökümü ------------------------- -Atıcı'nın vatandaşlar ile tokalaşmasından görüntüler -Vatandaşlarla sohbet etmesi -Kağıt oynanan bir masada oyuna ilişkin bilgi alması -Projelerini anlatmasından genel ve detay görüntü (BOYUT 341 MB) (SÜRE 03.07 DK) Haber-Kamera Adnan AÇIKGÖZMERSİN, (DHA)