Prof. Dr. Bağcı: Fırat'ın doğusuna operasyon uluslararası alanda sorun çıkarmaz

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- ORTA Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyonu değerlendirdi. Prof. Dr. Bağcı, "Türkiye’nin bu operasyonu yapması, uluslararası alanda bir sorun çıkarmayacak gibi gözüküyor. Türkiye, Suriye’nin geleceğinin yeniden inşa edilmesinde sadece ekonomik değil, askeri alanda da varlığını sürdürmeye devam edecek" dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyonu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Bağcı, Türkiye'nin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) yasalarına uygun hareket ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye BM'nin 51'inci maddesine göre kendi sınırlarının güvenliğini tehdit edecek olası terör örgütlerine karşı önlem almayı başardı. Olası harekatın en önemli özelliği, bunun önceden dünyaya bildirilmiş olması, özellikle Rusya ve ABD olmak üzere. Diğer taraftan Türkiye’nin yine uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Suriye’de bölgesel anlamda bir güvenliğin oluşmadığı, boşluğun olduğu bir ortamda Astana anlaşması çerçevesinde Suriye’nin sınırsal bütünlüğünü korumaya yönelik bir operasyon olarak da değerlendirilebilir. 'Türkiye’nin uluslararası bir alanda herhangi bir tepki ile karşılaşması söz konusu mu?' sorusuna verilecek cevap, şüphesiz bütün dünya Türkiye’nin bu operasyonu nasıl yapacağını merak ediyor; ama diğer taraftan Rusya’nın ve ABD’nin de bu operasyona görüldüğü kadarı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde, özellikle Cumhurbaşkanının ve Dışişleri Bakanının yapmış olduğu görüşmeler çerçevesinde önemli bir mutabakat sağlanmış durumda. Türkiye’nin bu operasyonu yapması, uluslararası alanda bir sorun çıkarmayacak gibi gözüküyor. Türkiye, Suriye’nin geleceğinin yeniden inşa edilmesinde sadece ekonomik değil, askeri alanda da varlığını sürdürmeye devam edecek."