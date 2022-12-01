Prof. Dr. Baki Kuru öldü mü? Baki Kuru kimdir, kaç yaşındaydı?

Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku üstadı Prof. Dr. Baki Kuru, hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Baki Kuru kimdir, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşyte tüm detaylar...

BAKİ KURU ÖLDÜ MÜ?

İstanbul Barosu'na 13017 sicil sayısında kayıtlı, İcra İflas Hukuku ve Medeni Usul Hukuku üstadı Av. Prof. Dr. Baki Kuru, hayatını kaybetti.

Kuru'nun vefatına ilişkin Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, "İcra İflas Hukuku ve Medeni Usul Hukuku alanlarında her avukatın, her hukukçunun ufkunu açan unutulmaz eserlere imza atan, “Bir hukukçunun erişebileceği en yüksek mertebe avukatlıktır” sözleri kulaklarımızdan silinmeyecek Hocamıza rahmet, yargı camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

PROF. DR. BAKİ KURU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Prof. Doktor Baki Kuru, 1928 yılında Bolu (Düzce) ili Akçakoca ilçesinde doğdu. 1940 yılında Akçakoca Merkez İlkokulunu, 1943 yılında Kastamonu Lisesinin ortaokul kısmını, 1946 yılında Bolu Orman Okulunu bitirdi.

1946-1950 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında orman bölge şefi olarak görev yaptı. 1950 - 1951 yıllarında, Diyarbakır ve Yozgat Liselerinde, okul dışından lise bitirme ve olgunluk sınavlarını verdi. 1951 - 1955 yıllarında Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü teşkilatında harita teknik memuru olarak görev yaptı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti. 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi.

Alman hükûmetinin vermiş olduğu burs ile 1958 yılında, Almanya'nın Münster Üniversitesinde "Hukuk Doktoru" unvanını aldı. Aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesine hukuk tarihi asistanı olarak girdi. 1960 yılında Nizasız Kaza konusundaki tezi ile doçent, 1966 yılında profesör oldu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptığı dönemdeki asistanları Ejder Yılmaz, Ramazan Arslan ve Haluk Konuralp idi.

1983 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten beri, bilimsel çalışmalar yapmakta ve kitaplarını yenilemektedir.

Prof. Dr. Baki Kuru, Kasım 2008'de, Münster Üniversitesi tarafından "Altın Doktora" ödülüne layık görülmüştür.



