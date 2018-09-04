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Prof. Dr. Batmaz: Kontrolü yapılmayan etleri tüketmeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

BURSA Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği Başkanı Prof.

Prof. Dr. Batmaz: Kontrolü yapılmayan etleri tüketmeyin

BURSA, (DHA)- BURSA Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Batmaz, vatandaşların şarbon tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için merdiven altı üreticilerden et almamaları uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Hasan Batmaz, şarbon hastalığının hayvanlardan insanlara bulaşan en tehlikeli hastalıklardan biri olduğunu söyledi. Gerekli tedbirlerin alınması halinde herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Batmaz, hayvanlarda hastalığın görülmesi durumunda mutlaka ihbar edilmesi ve karantina uygulanması gerektiğini açıkladı. Batmaz, “Telef olan hayvanlar, kadavraları açılmadan su kaynaklarından uzak yere 2 metre kadar derine gömülmeli, üzerleri kireçlenmeli veya yakılmalı. Aşılanan hayvanlar en erken 15 gün sonra meraya çıkarılmalı. Hastalık çıkan odakta hastalık belirtisi göstermeyen ve çevredeki sığır, koyun, keçiler, mandalar, develer ve hatta atlar ve çevrede varsa domuzlar aşılanmalı, aşı yapılan hayvanların etleri 30 gün tüketime sunulmamalı. Takip eden yıllarda iki aydan büyük sığırlara en az 5 yıl, senede bir kez aşı uygulanmalı. Hastalığın özellikle çıktığı odaktaki hayvanlara aşı en az 7-10 yıl gibi süre uygulanarak uzun yıllar şarbonun görülme olasılığı azaltılmalı" dedi.
GÜVENİLİR YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN
Şarbon hastalığı konusunda vatandaşın da dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Hasan Batmaz, özellikle hayvan yetiştiricilerinin hasta hayvanlarını en kısa sürede veteriner hekime göstermesi gerektiğini kaydetti. Hasta hayvanların hiçbir şekilde kesilmemesi ve etlerinin satılmaması gerektiğine dikkati çeken Batmaz, “Üretici, kesilmeden ölen hayvanlarını rastgele meraya veya dere gibi ortamlara atmamalı, sürüsünde şarbon çıkan veya bunların etleri ile temas eden ve yiyen kişiler en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmalıdırlar. Vatandaşlarımız sakin ve bilinçli olmalı, çevrede kontrollü mezbaha dışında kesilen hayvanların etlerini alarak tüketmemelidir. İnsanların etlerini veteriner hekim kontrolünün olduğu market ve kasaplardan satın alarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır" diye konuştu.

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