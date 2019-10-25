Bir-Sen Samsun Şubesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman, “Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz” dedi.

Samsun Öğretmenevi’nde düzenlenen “Kutadgu Bilig’de Devlet Adamlığı Modeli” isimli konferansta konuşan Prof. Dr. Bekir Şişman, sözlerine Memur-Sen ve Eğitim- Bir-Sen’in kurucusu merhum şair, edebiyatçı, fikir ve devlet adamı Mehmet Akif İnan’ı rahmetle anarak başladı. Kutadgu Bilig’i her okuduğunda kendini heyecana kapılmış hissettiğini ifade eden Prof. Dr. Şişman, “Bizim aslında köklerimizde, geçmişimizde, müktesebatımızda bu türden kaynaklar var ama bizi köklerimizden maalesef koparmışlar. Batı bunlardan istifade etmiş, Mevlana’dan, Farabi’den istifade etmiş, Kutadgu Bilig ve Divan-ı Lügati-t Türk’ten istifade etmiş, Ferüdiddin-i Attar’dan istifade etmiş vs. Ama biz bu değerleri maalesef unutmuşuz” dedi.

“Memuriyete ilk girecek memurlar Kutadgu Bilig’i mutlaka okumalıdır”

Yusuf Kaplan’ın "Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Şişman, Kutadgu Bilig’in önemli bölümlerini ele aldığı sunumuyla devlet adamının ve devlet yöneticiliğinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kutadgu Bilig’i herkesin okumasını tavsiye eden Prof. Dr. Şişman, “Bana göre bu eser bütün devlet adamlarının, devleti yönetenler başta olmak üzere memurlar, amirler, büyükelçiler okusun. Ama asıl memuriyete ilk girecek memurlara ben bunu zorunlu tutarım. Çünkü memur olduktan sonra okunmuyor. Okumanızı önemle tavsiye ediyorum” diye konuştu.