HABER

Prof. Dr. Bektaş: “Doğu Karadeniz’de önümüzdeki yıllarda daha fazla sel ve heyelan yaşayacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgesel iklim değişiminin Karadeniz’in ekolojik dengesini bozarak karada aşırı yaz yağmurları, sel ve heyelanların artışına neden olduğunu söyledi.
Avrupa Birliği Bilim Merkezine göre Karadeniz’in iklim değişikliğine bağlı geleceğinin oldukça kaygı verici olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Son yapılan bilimsel araştırmalar Karadeniz’in ekolojik dengesinin 1970 yılından itibaren kirlilik, aşırı avlanma ve bölgesel ısınma nedeniyle bozulmaya başladığını ortaya koymuştur. 1995 yılından itibaren ise Karadeniz’in bir bakıma kliması diyebileceğimiz yaklaşık 50 metre derinlikteki ‘Soğuk Ara Kuşağının’ soğutma kapasitesi azalmaya başlamıştır. Bu nedenle bölgesel ısınmanın etkileri daha da belirgin hale gelerek günümüzde Karadeniz’in yüzey sularında mevsim normallerinin üzerinde önemli artışlar oluşmaya başlamıştır” dedi.
Doğu Karadeniz Bölgesinde önümüzdeki yıllarda daha az kar fakat daha fazla yağmur, buna bağlı sel ve heyelan gibi daha fazla doğal afetler yaşanabileceğini vurgulayan Bektaş, “Karadeniz’in 50 metre derinlikte ve 8 dereceden daha soğuk olan ‘soğuk ara kuşağı’ soğuk kış mevsimlerinden etkilenmekte ve Avrupa’dan Karadeniz’e giren büyük nehirlerin soğuk suları ile beslenmekteydi. Ancak bu özellik 1995 yılından itibaren bölgesel iklim değişikliği nedeniyle önemli bir şekilde azalmıştır. Bu nedenle ‘Soğuk Ara Kuşağının’ yazın yüzey sularını ısıtma kapasitesi sıfıra yaklaştığından Karadeniz’in yüzey sularında önemli ısı artışları oluşmuştur. Geçmiş yıllara göre daha fazla ısınan Karadeniz’in yüzey suları buharlaşarak yükselmekte, atmosfer dengesini bozarak Doğu Karadeniz’in kuzey yamaçlarına aşırı yaz yağışları bırakmaktadır. Bu nedenle Doğu Karadeniz Bölgesinde önümüzdeki yıllarda daha az kar fakat daha fazla yağmur, buna bağlı sel ve heyelan gibi daha fazla doğal afetler yaşayacağız. Karadeniz’de yaşanan bu olumsuzlukların yanında Karadeniz’e komşu olan ülkelerin bölgesel ısınmaya karşı izleyecekleri politikalar bir bakıma Karadeniz’in geleceğini belirleyecektir” ifadelerini kullandı.

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Ağustos sıcağında kar keyfiAğustos sıcağında kar keyfi
Tütün tarlasından milli takımaTütün tarlasından milli takıma
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.