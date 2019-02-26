Prof. Dr. Benal Büyükgebiz’in ‘Çok İştahsız, Yemiyor‘ adlı kitabı raflarda

Prof. Dr. Benal Büyükgebiz’in çocukların iştahsızlık sorunlarına çözümlerin yer aldığı ‘Çok İştahsız, Yemiyor‘ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Uzun yıllardır binlerce bebek ve annesiyle çalışarak bebeklerde/çocuklarda sağlıklı beslenmenin temellerini atmak için çareler üreten Prof. Dr. Benal Büyükgebiz’in bu konudaki tüm temel bilgileri herkesin anlayabileceği sadelikte ve akıcı bir dille anlattığı kitabı Çok İştahsız, Yemiyor Destek Yayınları’ndan çıktı. Çok İştahsız, Yemiyor çocuğunuzun gerçekten iştahsız olup olmadığını anlamak, bebeklikten itibaren sağlıklı beslenmesini sağlamak ve iştahsızlık sorunlarına çözüm bulabilmek için önemli bir kaynak.

