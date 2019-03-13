Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Eski Avrupa Birliği Bakanı, Akademisyen Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. Dedeoğlu evli ve iki çocuk annesiydi.
28 Şubat'ta beyin kanaması geçiren Beril Dedeoğlu, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tutuluyordu. 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
İSTANBUL VALİLİĞİ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun sağlık durumuna dair valiliğin Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, Dedeoğlu’nun vefat ettiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi; "AB Bakanlarımızdan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN MESAJ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Kıymetli insan, değerli hocam Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun vefatından çok ama çok derin bir üzüntü duydum. Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
PROF. DR. BERİL DEDOĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu 1961'de Ankara'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nin ardından, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.
Akademik kariyerine Galatasaray Üniversitesi'nde başladı. 2005'te profesör oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı'na getirildi.
Dedeoğlu, farklı üniversitelerde dersler verdi. Uluslararası güvenlik ve strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitap ve makele yazdı. Gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Dış politika ve güvenlik konularıyla ilgili katılığı televizyon programlarına yorumlarıyla katkıda bulundu.
6 Şubat 2012'de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı.
2015'te Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yaptI.
Beril Dedeoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 2018'de Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nda görevlendirilmişti.
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