Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Eski Avrupa Birliği Bakanı, Akademisyen Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. Dedeoğlu evli ve iki çocuk annesiydi.

28 Şubat'ta beyin kanaması geçiren Beril Dedeoğlu, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tutuluyordu. 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun sağlık durumuna dair valiliğin Twitter hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, Dedeoğlu’nun vefat ettiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi; "AB Bakanlarımızdan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Kıymetli insan, değerli hocam Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun vefatından çok ama çok derin bir üzüntü duydum. Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.