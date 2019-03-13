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Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti (Beril Dedeoğlu kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

TRT Haber'de yer alan son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, 28 Şubat'ta beyin kanaması geçirmiş ve Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ameliyat olan Dedeoğlu'nun bir süredir yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyordu.

BERİL DEDOĞLU KİMDİR?

Beril Dedeoğlu 1961'de Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1986'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı.

beril dedeoğlu hayatını kaybetti

Akademik kariyerine Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak, 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladı. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör oldu. Aynı yıl Galatasaray Üniversitesi İkitisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığına getirildi. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde ders verdi. Ayrıca, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

6 Şubat 2012 tarihinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atandı. 28 Şubat 2017 tarihinde, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un yerine Ege Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Pek parlak bir sicili yok. Allah sorsun hesabını.
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun nurlar içinde yatsın
ülkemizi değerleri erken ölünce üzüntümüz daha da artıyor, ruhu şad olsun.
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