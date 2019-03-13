HABER

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne gelerek, aynı zamanda gazetelerinin köşe yazarı olan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı - Nuh Albayrak: - "Ortak kararla destek ünitesinden çekip kendi doğal akışı içerisinde sonuç beklenecek"

İSTANBUL (AA) - Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Son durum, ortak kararla destek ünitesinden çekip kendi doğal akışı içerisinde sonuç beklenecek." dedi.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Prof. Dr. Dedeoğlu'nun tedavi gördüğü Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne gelerek, eşi Hasan Basri Dedeoğlu ve yakınlarıyla görüştü.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dedeoğlu'nun akademisyen ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra, Star gazetesinin köşe yazarlarından olduğunu söyledi.

Kendisinin konuyu yakından takip ettiğini, aile ile sık sık görüştüğünü belirten Albayrak, kritik sürece girildiğinin farkında olduğunu dile getirdi.

Sabah Dedeoğlu'nun ağabeyi ile görüştüğünü, sonrasında hastaneye gelirken "ölüm" iddialarıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Albayrak, "Ben yoldayken bir son dakika bilgisi paylaşıldı. Ben yola çıkmadan önce de abisiyle görüştüm, 'Bir değişiklik yok.' demişti. Telefonu kapattım, son dakikalar başladı. Tekrar aradım, 'Bir değişiklik mi oldu?' diye sordum, 'Hayır olmadı, bizim de haberimiz yok.' dedi." ifadelerini kullandı.

Hastaneye geldikten sonra Dedeoğlu'nun yakınlarıyla görüştüğünü, görüşme esnasında Başhekim Dr. Okan Özçeker'in odaya gelerek aileye bilgi verdiğini kaydeden Albayrak, "Son durum, ortak kararla destek ünitesinden çekip kendi doğal akışı içerisinde sonuç beklenecek." dedi.

- "Doğru yerde durmuş bir isimdir"

"Allah'tan ümit kesilmez." diyen Albayrak, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Türkiye'nin yetiştirdiği ender kişilerden olduğunun altını çizdi.

Nuh Albayrak, Dedeoğlu ile birçok organizasyonda beraber bulunduklarını aktararak, "Bizim 'Şehir Buluşmaları' diye bir programımız var. Birkaç ile birlikte gittik, programlar yaptık. Dolayısıyla sadece uzaktan bir yazarımız değil, bizatihi üretimin içerisinde bulunan bir yazarımız. Son derece aktif, dinamik. Çok cana yakın bir isim." diye konuştu.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde birçok akademisyenin, birçok insanın, birçok dış politikacının pusulası şaşırdı ama Beril Hoca, hakikaten olup biteni doğru okuyarak, doğru yerde durmaya devam etmiş bir isimdir. Bunu siyasi görüş olarak söylemiyorum. Benim için ideoloji, siyaset başka bir şey. Şu an olup biteni iyi okuyup da doğru yerde bulunmak çok değerli bir şey. O anlamda gerçekten doğru yerde durmuş bir isimdir. Yazılarıyla, konferanslarıyla, söyleşileriyle bunu izhar etmiştir. Bu bakımdan Türkiye açısından çok değerli bir isimdir."

PARTNERDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizliDünya onu konuşuyor! Gerçek kimliği peçenin altında gizli
Kazdağları’nda kar, sahilde fırtınaKazdağları’nda kar, sahilde fırtına
Başkan Aktaş: “Hizmetçilik yapmaya geliyorum”Başkan Aktaş: “Hizmetçilik yapmaya geliyorum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beril Dedeoğlu hastane sağlık durumu Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak

En Çok Okunan Haberler

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Boeing 737 Max'ın uçuşları durduruldu! Hepsi yere iniyor

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Haliç'te tekne battı!

Haliç'te tekne battı!

Mucize kurtuluş! Ayrılmak isteyince erkek arkadaşı falçatayla boğazın kesti, dehşet anlarını anlattı

Akılalmaz vahşetten mucize kurtuluş! Boğazını kesip göle attı

Minik Ceylan için 85 kilometre yol gittiler

Minik Ceylan için 85 kilometre yol gittiler

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Boeing 737-8 MAX ve 737-9 MAX tipi uçaklarla ilgili açıklama

Ulaştırma Bakanlığı'ndan flaş açıklama

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

8 parçaya bölmüşlerdi! Asım Bayram'ın katilleri kim? Şüpheliler gözaltında

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.