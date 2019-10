Prof. Dr. Çağlar: “Depremden sonra konuşamayabiliriz”

Bölge zemini yumuşak Yumuşak zeminler üzerinde bulunan veya zemin problemi olan binalar çok daha fazla riskli durumda olabileceğini belirten SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağlar, “26 Eylül’de Silivri’de meydana gelen deprem, ilimize yaklaşık 190 kilometre uzakta olmasına rağmen kuvvetli bir şekilde hissedilmiştir. Bunun nedeni Adapazarı ve civarının zemin yapısıdır. Marmara bölgesinde ve İstanbul’da olabilecek şiddetli bir depremin Adapazarı ve civarının zemin yapısından dolayı ilimizi derinden etkileyeceği açıktır. 1999 depreminde, komşu binalarında aşırı oturma veya yan yatan yapı bulunan bina sahiplerinin bir an önce binalarını ve binalarının oturduğu zeminleri inceletmesi gerekmektedir. Şiddetli bir deprem olması durumunda yumuşak zeminler üzerinde bulunan veya zemin problemi olan binalar çok daha fazla riskli durumda olabilecektir. Ayrıca, aynı zemin üzerine yapılmış ve kat planı, kat yükseklikleri, kat sayısı ve yapım şekli gibi özellikleri benzer olan yapı blokları içerisinde 1999 depreminde ağır hasar alan veya yıkılan bina varsa geri kalan aynı tip yapı bloklarının mutlaka detaylı bir şekilde incelenerek deprem güvenliklerinin belirlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaş da harekete geçmeli

Naci Çağlar, vatandaşları da kendi evleri ile ilgili çalışmaları sadece devletten beklememesi gerektiği, içerisinde yaşadıkları konutların depreme karşı güvenliğinin belirlenmesi konusunda bireysel olarak da gerekli adımları bir an önce atmaları konusunda uyardı. Çağlar, “Mevcut yapı stokumuzun ve ulaşım hatlarımızın ne kadarının güvenli olduğu, güvensiz yapıların hangi bölgelerimizde yoğunlaştığı gibi hayati bilgileri hala yeterince bilmiyoruz. Bölgemizde olabilecek şiddetli bir depremden en çok etkilenebilecek olan Yalova, Kocaeli, Düzce ve özellikle de Sakarya gibi şehirlerimizin biran önce deprem senaryo çalışmalarını tamamlamaları ve gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Depreme hazırlık konusunda yetkililerin görev ve sorumlulukları olmakla birlikte bina sahiplerinin de sorumlulukları bulunmaktadır. Kamu binaları ile ilgili çalışmalar kamu tarafından yürütülmeli fakat vatandaşlarımız da kendi evleri ile ilgili çalışmaları sadece devletten beklememelidir. İçerisinde yaşadıkları konutların depreme karşı güvenliğinin belirlenmesi konusunda bireysel olarak da gerekli adımları bir an önce atmalıdırlar. Riskli olan mevcut yapı stokumuzun depreme güvenli hale getirilmesi için üniversiteler, kamu kurumları, meslek odaları ve bu tür riskli evlerde yaşayan insanların işbirliği yapması bir zorunluluktur. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak bizler; bu konuda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye her zaman hazır olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz” dedi.