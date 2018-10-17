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Prof. Dr. Çakmak: Günde üç litre su içmek meme kanseri riskini azaltır

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:55 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta meme kanseriyle ilgili seminer veren Prof.

Prof. Dr. Çakmak: Günde üç litre su içmek meme kanseri riskini azaltır

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta meme kanseriyle ilgili seminer veren Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, "Günde üç litreye yakın su içmek, lifli gıdalar tüketmek, düzenli spor yapmak, sigara ve alkolden kaçınmak ve stresten uzak durmak meme kanseri olma riskini azaltır" dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, 'Meme Kanserinden Korkmuyorum: Erken Tanı Hayat Kurtarır' adlı seminer verdi. Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde konuşan Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, meme kanserinin kadınların en önemli sağlık problemlerinin başında yer aldığını ve en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi. Meme kanserinin ölümle sonuçlanan hastalıklar arasında ikinci sırada olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çakmak, şöyle dedi:
"Bu yüzden halkın bilinçlenmesi, gençlerin doğru bilgi edinmesi ve bu bilgileri paylaşmasıyla toplum hastalık hakkında farkındalık artabilir. Kadın olmamız sebebiyle bu hastalık hayatımızın her döneminde başımıza gelebilir. İlerleyen yaş, menopoz sonrası obezite, erken adet görme ve geç menopoz olma, ışın tedavisi görme, genetik mutasyon gibi nedenler de diğer risk faktörlerinin başında geliyor,” dedi. Çakmak; “Günde iki buçuk-üç litre su içmek, lifli gıdalar tüketmek, düzenli spor yapmak, sigara ve alkolden kaçınmak ve stresten uzak durmak da meme kanseri olma riskini azaltır." dedi.
Prof. Dr. Çakmak, erken tanının ölüm oranını sıfıra kadar düşürebilen bir etken olduğunu, bu yüzden 20 yaşından sonra kendi kendini muayene etmenin, 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmenin tedavide olumlu sonuç alma ihtimalini arttırabileceğini anlattı.
Seminerin ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Çakmak’a, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, teşekkür belgesi verdi.

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Prof. Dr. Çakmak: Günde üç litre su içmek meme kanseri riskini azaltırProf. Dr. Çakmak: Günde üç litre su içmek meme kanseri riskini azaltır

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