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Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı! Hastalıkların temelini atıyor: Tıkalı burnu açmak için...

06.12.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında artış gösteren grip ve soğuk algınlıkları nedeniyle artan şikayetler tüm hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle bu sene kış hastalıklarına yakalanan kişi sayısının fazla olduğu belirtiliyor. Yaptığı her açıklama gündem yaratan Prof. Dr. Canan Karatay, bu hastalıkların en olumsuz etkileri arasında bulunan tıkalı burundan kurtulmak için yapmanız gereken karışımı açıkladı.

Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı! Hastalıkların temelini atıyor: Tıkalı burnu açmak için...

Tıkalı burun nasıl açılır sorusu kış aylarında en çok aranan sorular arasında bulunuyor. Tıkalı burun rahat nefes almayı engelleyerek yaşam kalitesini düşürüyor, yorgunluğu artırıyor. Prof. Dr. Canan Karatay, kendi Youtube kanalında verdiği bilgilerde tıkalı burna sebep olan faktörleri açıkladı ve tıkalı burnu nasıl açabileceğiniz hakkında tavsiyeler verdi.

EVDEKİ ZEHİRLER BURNU TIKIYOR

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Prof. Dr. Canan Karatay, "Yaşam bir bütündür. Gribi önlemek için vitaminlere çok güvenmeyin. Beslenme, temiz hava ve su, hareket, mutluluk hepsi bir bütündür. Evdeki zehir olan deterjanlar, suni kimyasallar, oda kokuları, yumuşatıcılar vücudunuzun direncini kırar". diyerek burun neden tıkanır sorusuna da cevap verdi; Bütün çocukların ve gençlerin burunları tıkalı. Burun neden tıkanır? Evdeki zehirler burnu tıkar. Bu deterjanlardaki maddeler vücuda girmesin diye burun kendini tıkar. Vücudumuz bizden akıllıdır. Vücuda zehir girmesin diye burun bunu yapıyor.

HİJYEN EN TEHLİKELİ HASTALIKTIR

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Karatay "Okullarda çok fazla gereksiz yere deterjanlar kullanılmaya başladı. Hijyen en tehlikeli hastalıktır. Hijyen ancak firmalara hizmet etmekten başka bir şey değildir. Bütün çocuklar öksürüyor tıksırıyor. Bunun nedeni okullarda kullanılan deterjanlar. Okulları sirkeyle temizlemek yeter. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarda salgın diye bir şey yok. O virüs körpe vücuda girmesin diye burun kendini tıkıyor."dedi.

KARBONATLI SU BURUNLARI TEMİZLEYEBİLİR

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Tıkanıklık durumunda burnumuzu İngiliz karbonatı suyu ile yıkayabiliriz diyen Karatay sözlerine şöyle devam etti; "İngiliz karbonatı ile diğer karbonatı karıştırmayalım. İngiliz karbonatı içilebilir. İçinde glüten yoktur. Temizliği de onunla yapabiliriz. Çocuklarımızın özellikle gece yatarken burunları tıkanıyorsa o karbonatlı suyla burunlarını temizleyebiliriz."

BURUN TIKANDIĞINDA HASTALIKLARIN TEMELİ ATILIYOR

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Karatay, " Burun tıkalı olduğu zaman bilin ki hastalıkların temeli atılıyor. Çünkü vücuda oksijen girmiyor. Ağzımızı açınca da o zehirli maddeler içeri giriyor ve hasta oluyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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