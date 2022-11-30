Prof. Dr. Canan Karatay’dan ağızları açık bırakan açıklama: Alamadığınız vitaminler...

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı dikkat çeken açıklamalarla gündemden düşmüyor. Halk sağlığı için önemli bulduğu detayları anlatmaktan vazgeçmeyeceğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, her fırsatta doğal beslenmenin faydalarını ve obezitenin zararlarını konu alan açıklamalarda bulunuyor.

HER SABAH 10 TANE...

Canan Karatay, bu sefer bir meyveyi işaret ederek, “Her sabah kahvaltıda 10 tane yiyin vücudunuz saat gibi çalışsın” dedi. Karatay’ın çok konuşulan açıklamasına göre sağlıklı bir bedene sahip olmanın ve uzun ömürlü olmanın inceliklerinden biri de zeytin meyvesinden yeterli miktarda tüketmek.

Prof. Dr. Karatay, son yaptığı açıklamada meyveden alamadığımız vitaminleri zeytinden alabileceğimizi söylüyor. Türkiye'nin zeytin cenneti bir ülke olduğunu söyleyen Karatay, kahvaltıda 10-15 tane zeytin yenildiğinde tokluk süresinin uzayacağını bunun da kilo vermeye yardımcı olacağını belirtti.

ZEYTİNİN FAYDALARI

Zeytin faydaları saymakla bitmeyen bir meyvedir. Türkiye’de zeytin önemli bir yere sahiptir. Zeytin antioksidan ve vitaminler açısından zengindir. Zeytini bütün olarak tüketmek veya belirli öğünlerde zeytinyağı kullanmak çeşitli sağlık sorunlarından korunmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, bazı araştırmalar zeytinin kemiklerin kırılgan veya zayıf hale geldiği osteoporoza karşı koruma sağlayabileceğini göstermiştir. Zeytin ayrıca cilt sağlığını iyileştirebilen ve bağışıklık sisteminize yardımcı olabilen E vitamini açısından da zengindir.



