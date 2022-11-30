HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Canan Karatay’dan ağızları açık bırakan açıklama: Alamadığınız vitaminler...

Prof. Dr. Canan Karatay’dan ağızları açık bırakan açıklama: Alamadığınız vitaminler...

30.11.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, halk arasında ilgiyle takip edilen uzmanlardan biri. Her söylediği dikkatle takip ediliyor. Tereyağı, paça çorbası gibi yiyeceklerin çok faydalı olduğunu belirten Karatay, aynı zamanda doğal beslenmenin öneminin üzerinde duruyor. Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer bir meyveyi işaret ederek her sabah 10 tane yenmesi durumunda vücudu saat gibi çalıştıracağını belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay’dan ağızları açık bırakan açıklama: Alamadığınız vitaminler...

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı dikkat çeken açıklamalarla gündemden düşmüyor. Halk sağlığı için önemli bulduğu detayları anlatmaktan vazgeçmeyeceğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, her fırsatta doğal beslenmenin faydalarını ve obezitenin zararlarını konu alan açıklamalarda bulunuyor.

HER SABAH 10 TANE...

Canan Karatay, bu sefer bir meyveyi işaret ederek, “Her sabah kahvaltıda 10 tane yiyin vücudunuz saat gibi çalışsın” dedi. Karatay’ın çok konuşulan açıklamasına göre sağlıklı bir bedene sahip olmanın ve uzun ömürlü olmanın inceliklerinden biri de zeytin meyvesinden yeterli miktarda tüketmek.

iStock-528246569

Prof. Dr. Karatay, son yaptığı açıklamada meyveden alamadığımız vitaminleri zeytinden alabileceğimizi söylüyor. Türkiye'nin zeytin cenneti bir ülke olduğunu söyleyen Karatay, kahvaltıda 10-15 tane zeytin yenildiğinde tokluk süresinin uzayacağını bunun da kilo vermeye yardımcı olacağını belirtti.

ZEYTİNİN FAYDALARI

Zeytin faydaları saymakla bitmeyen bir meyvedir. Türkiye’de zeytin önemli bir yere sahiptir. Zeytin antioksidan ve vitaminler açısından zengindir. Zeytini bütün olarak tüketmek veya belirli öğünlerde zeytinyağı kullanmak çeşitli sağlık sorunlarından korunmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, bazı araştırmalar zeytinin kemiklerin kırılgan veya zayıf hale geldiği osteoporoza karşı koruma sağlayabileceğini göstermiştir. Zeytin ayrıca cilt sağlığını iyileştirebilen ve bağışıklık sisteminize yardımcı olabilen E vitamini açısından da zengindir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek kit ile 4 enfeksiyon tespit edilecek!Tek kit ile 4 enfeksiyon tespit edilecek!
Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardıSahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı
İşte partilerin hedeflerindeki seçmen! Bu fark çok konuşulacakİşte partilerin hedeflerindeki seçmen! Bu fark çok konuşulacak
Anahtar Kelimeler:
zeytin Canan Karatay

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Masum adamla ilgili bir kahreden detay daha ortaya çıktı

Masum adamla ilgili bir kahreden detay daha ortaya çıktı

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.