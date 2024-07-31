Prof. Dr. Canan Karatay'dan 'Vücudumuzun her hücresini zehirliyor' uyarısı! Son zamanlarda artan tehlikeye dikkat

Dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Canan Karatay 'Uzak durmamız lazım' diyerek vatandaşları uyardı. YouTube'da 'Karatay Sözü' adlı kanalında konuşan Canan Karatay sık sık videolar paylaşarak hem sağlıklı yaşam hem de hastalıklara dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

TEMELİNDE BAĞIRSAK PROBLEMLERİ YATABİLİYOR

El titremesi durumunun gençlerde çok fazla arttığını belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Maalesef son zamanlarda el titremeleri çok arttı. El titremelerinin birçok sebebi var. Gençlerde çok görüyoruz. Bunun da sebebi vücudun toksinlerle dolmuş olması, sağlıklı gıdaların vücuda girmemiş olması, yapay gıdaları devamlı gençlerimizin kullanması. Vücutta bazı hücrelerin yok olmasına ve iyi çalışmamasına sebep oluyor. Bunlar sinir hücrelerimizdir. Elimizi uzattığımız zaman titreme varsa anlayabiliyoruz. En başta ağrı ilaçları, çok kullan anti hipertansif dediğimiz tansiyon ilaçlar, antidepresanlar, uyku ilaçları ve antibiyotikler bunu yapıyor. Temeli bağırsaklarımızın florasının bozulmasıdır. Gençlerimizde de çok görüyoruz. Çok fazla şekerli gazlı içecekler, enerji içecekleri tüketiliyor. Çok tehlikeli. Bu durum çocukların sinirlerini dejeneratif hale getirerek el titremesine sebep veriyor." ifadelerine yer verdi.

PARKİNSONLA BERABER ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Canan Karatay, "El titremesinin en klinik belirtilerinden en biri de parkinson hastalığıdır. Bu, beyinde bazı nöronların ters işlemesiyle olur. Parkinson hastalığı da yine yanlış beslenmeden senelerden beri kullanılan birçok ilaçlardan, toksik dediğimiz materyallerden, toksik deterjanlardan, toksik pestisitlerden oryaya çıkıyor." dedi.

TARIM İLAÇLARI TEHLİKESİ

Tarım ilaçlarının zararına dikkat çeken Karatay, "Tarım ilaçları dediğimiz ilaçlar geçen sene Amerika'da 85 milyon ton kullanılmış. Bunlar vücuda girdiği zaman vücudumuzun her hücresini zehirliyor, beyin hücresi de buna dahil. Kanımızı da zehirliyor, ürememize de mani oluyor."

'UZAK DURMAMIZ LAZIM'

Karatay, "Maalesef el titremeleri gençlerimizde de görüyoruz. Besin ve toksik maddeler çok önemli. Bazı hastalar 'Günde 1,5 litre şekerli ve gazlı içeçek içiyoruz hocam ama içinde şeker yok' diyorlar. Onlar bilhassa aspartam içeren diyet içeceklerdir. Çok tehlikeli ve gençlerimize çok yazık. Lütfen ve lütfen şekerli gazlı içecekleri çocuklarımıza, bebeklerimize vermeyelim. El titremeleri başladıysa hakikaten sinir bozuklukları da başlıyor çünkü nörodejeneratif bir olay olduğunu biliyoruz. Bazı hastalıklarda da bunlar görülebilir, felç geçirenler olabilir. Toksik maddeler vücuda girdiği zaman bunun başlayacağını bilhassa gençlerde görüyoruz uzak durmamız lazım." diyerek açıklamasını tamamladı.